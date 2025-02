Hungarosaurus költözött a biodómba

Talán kevesen tudják, hogy Magyarországon egy piciny, hajdanvolt falu neve, Iharkút is fent van a híres dinoszaurusz-lelőhelyek listáján. Amíg a Tyrannsaurus vagy a Hadrosaurus nevét már a kisgyerekek is hibátlanul fújják, az Ajkaceratops, a Hungarosaurus, a Bakonydraco vagy a Foxemys trabanti létezéséről nagyon kevesen hallottak, holott ezek is őshüllők, mégpedig világhíres magyar dinoszauruszleletek.