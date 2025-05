Az akvarellfestészet szépsége és sokszínűsége fesztiválon mutatkozik be

A Magyar Akvarell Fesztivál részeként egy exkluzív kiállítás is megvalósul, ahol a szakmai zsűri által kiválasztott alkotásokat mutatják be. A kiállításra pályázat útján jelentkezhettek az akvarellművészek. Az akvarellfestésnek több ezer éves múltja van, a vízfesték különféle variációit évezredek óta használják. Az első ismert példák a barlangfestmények, melyekhez sűrű, átlátszatlan, vízalapú festéket használtak. A korai kínai művészek ezzel szemben puha szőrű ecsettel selyemre és rizspapírra festettek, melyek vízelnyelő tulajdonsága megkívánta a halvány, átlátszó festéket. Az ókori egyiptomiak is alkalmazták a sírkamrák díszítésére. Egyik leghíresebb akvarellfestő Albrecht Dürer.

Jozifek-Szűcs Gitta festőművész, a Magyar Akvarell Fesztivál megálmodója. Forrás: Facebook

Fókuszban az akvarell

Négy különböző workshopon lehet részt venni a nap folyamán, amelyeket elismert hazai akvarellművészek, tapasztalt oktatók tartanak.

Az egyiket a fesztivál fővédnöke, Szabó Sipos Barnabás Jászai Mari díjas színművész, festőművész, Magyarország Érdemes Művésze tartja.

Munkáit a fény és sötétség misztériumának kutatása járja át. Szén segítségével vezet be alkotási folyamatába. Zsóka László festőművész a városképek festésén keresztül mutatja be, szerinte mi az akvarell igazi titka: „egy játék az egész, nem kell komolyan venni”. Sasvári-Molnár Enikő festőművész realisztikus stílusban, mégis könnyed lazasággal alkot, botanikai témákon keresztül vezet be az akvarellfestés világába.