Aranytorkú világsztárok Szombathelyen

A művész akvarelltechnikával alkotta meg a kedvenc zenei stílusait és annak képviselőit a vászonra. A tárlaton olyan ikonikus alakok elevenednek meg, mint a soul királynője, Aretha Franklin, a gitárlegenda, Jimi Hendrix, vagy a tragikus sorsú Amy Winehouse. A festőművész nemcsak a portrékban, hanem azok hátterében is zenei atmoszférát idéz meg, több világsztárt éneklés közben vagy a hangszerükkel együtt jelenít meg. A kiállított akvarellportrék nem csupán festmények, hanem zenei élmények is.

Jimi Hendrix Fotó: Wikipédia

Németh Gyöngyi főállásban is művészettel foglalkozik, van egy műterme Szombathelyen, restaurátorként is tevékenykedik, emellett külföldön tanít rajzot és művészettörténetet. Akik izgalmas élményre vágynak, ingyenesen megtekinthetik a Téli Spirituáléim című kiállítást január 10-ig az Agora – MSH nyitvatartási idejében – számolt be a Vaol.hu

Az akvarell (a francia aquarelle szóból) vízben oldódó, áttetsző lazúrfestékkel nagy szemcsés, úgynevezett akvarellpapírra való festés. Az úgynevezett „vízfestés” magába foglalja a gouache, illetve az akvarellfestést. A festéket nagyon hígan viszik fel az általában előre benedvesített papírra, amelyen vagy kontúrokat töltenek ki vele, vagy szabadon festenek.

