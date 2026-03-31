Egyre izgalmasabb a Fehér Lótusz szereplőgárdája, ezekkel a színésznőkkel erősít az HBO sikersorozata

Mike White HBO-drámasorozata, a Fehér Lótusz szereplőgárdájához Heather Graham (Twin Peaks, Szőr Austin Powers) és Rosie Perez (Éjszaka a Földön, Zsákolj, ha tudsz!) is csatlakozik – írja a portál.

Hozzáteszik a cikkben, hogy a csapathoz rajtuk kívül csatlakozik még Ben Schnetzer (A Madison, Y: Az utolsó férfi), Tobias Santelmann (Az utolsó királyság), Frida Gustavsson (Hűtlen, Vikingek: Valhalla) és Laura Smet (Bátor testek, A koszorúslány) is.

Az HBO azt közölte, hogy a Fehér Lótusz 4. évadának szereplőválogatása még folyamatban van. Akik már biztosan szerepelnek az új etapban, az Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Max Greenfield, Charlie Hall, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Jarrad Paul és Nadia Tereszkiewicz.

Fehér Lótusz ezúttal a francia Riviérán

A sorozat forgatása áprilisban kezdődik Franciaországban, ahol a francia Riviérán és Párizsban is számos helyszínen forgatják majd. Januárban a Variety arról számolt be, hogy az egyik ilyen helyszín egy 19. századi palotából átalakított luxushotel, a Château de La Messardière Saint-Tropez-ban.

A sorozat 2021-ben debütált Hawaiin játszódó évadával, amelyet Olaszországban és Thaiföldön játszódó történetek követtek. Minden évadban legalább egy szereplő szerepelt az előzőből. Jennifer Coolidge volt az első két évad főszereplője, míg a harmadik évadban Natasha Rothwell és Jon Gries csapott össze.