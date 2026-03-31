Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Fehér LótuszHBOHeather Graham

Egyre izgalmasabb a Fehér Lótusz szereplőgárdája, ezekkel a színésznőkkel erősít az HBO sikersorozata

Újabb hat színész csatlakozott az HBO népszerű sorozatának szereplőgárdájához. A Fehér Lótusz mások mellett Heather Grahammel és Rosie Perezzel erősít a negyedik évadban – írja a Variety.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 8:02
Fotó: Fabio Lovino/HBO
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mike White HBO-drámasorozata, a Fehér Lótusz szereplőgárdájához Heather Graham (Twin Peaks, Szőr Austin Powers) és Rosie Perez (Éjszaka a Földön, Zsákolj, ha tudsz!) is csatlakozik – írja a portál.

Haether Graham és Rosie Perez is csatlakozik a Fehér Lótusz szereplőgárdájához Fotó: Ben Ritter / Rob Northway

Hozzáteszik a cikkben, hogy a csapathoz rajtuk kívül csatlakozik még Ben Schnetzer (A Madison, Y: Az utolsó férfi), Tobias Santelmann (Az utolsó királyság), Frida Gustavsson (Hűtlen, Vikingek: Valhalla) és Laura Smet (Bátor testek, A koszorúslány) is.

Az HBO azt közölte, hogy a Fehér Lótusz 4. évadának szereplőválogatása még folyamatban van. Akik már biztosan szerepelnek az új etapban, az Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Max Greenfield, Charlie Hall, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Jarrad Paul és Nadia Tereszkiewicz.

Fehér Lótusz ezúttal a francia Riviérán

A sorozat forgatása áprilisban kezdődik Franciaországban, ahol a francia Riviérán és Párizsban is számos helyszínen forgatják majd. Januárban a Variety arról számolt be, hogy az egyik ilyen helyszín egy 19. századi palotából átalakított luxushotel, a Château de La Messardière Saint-Tropez-ban.

A sorozat 2021-ben debütált Hawaiin játszódó évadával, amelyet Olaszországban és Thaiföldön játszódó történetek követtek. Minden évadban legalább egy szereplő szerepelt az előzőből. Jennifer Coolidge volt az első két évad főszereplője, míg a harmadik évadban Natasha Rothwell és Jon Gries csapott össze.

A sorozatot eddig 66 Emmy-díjra jelölték, amelyből 16-ot sikerült díjra váltania.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
