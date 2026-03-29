A magyar kultúra 650 milliárd forintból újult meg az elmúlt évtizedben

Nem egy épületet adunk át, hanem egy végrendeletet valósítunk meg – fogalmazott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Visegrádon, az egykori Gobbi-villa, ma Patkó-villa felújításának átadásán. Mint kiemelte, az elmúlt bő évtizedben több mint 650 milliárd forintból újult meg a magyar kultúra, újultak meg a magyar kultúra épületei szerte a Kárpát-medencében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 13:13
A felújított visegrádi Patkó-villa, a volt Gobbi-villa átadó ünnepsége Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
A Gobbi-villa egykor Gobbi Hilda színművészhez kötődött, aki azt a célt fogalmazta meg, hogy az ingatlan a művészeket szolgálja. A mostani felújítás ezt az örökséget kívánja beteljesíteni: a Patkó-villa inspirációs térként, alkotóhelyként működik majd. A beruházást a magyar kormány 80 millió forinttal támogatta, a megvalósításban pedig kulcsszerepet játszott a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola.

L. Simon László miniszteri biztos, Rodics Eszter, a kápolnásnyéki Halász-kastély és a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola igazgatónője, Hankó Balázs innovációért és kultúráért felelős miniszter, Vitályos Eszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője, kormányszóvivő és Eőry Dénes polgármester a felújított visegrádi Patkó-villa, a volt Gobbi-villa átadásán. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A kultúra élő közösségi erő

Hankó Balázs az épületet átadó ünnepségen beszédében hangsúlyozta: 

az elmúlt bő évtizedben több mint 650 milliárd forint jutott kulturális fejlesztésekre.

Ezek nemcsak Magyarországon, hanem a teljes Kárpát-medencében formálták át a kulturális infrastruktúrát.

A szám önmagában is jelentős, de az üzenet ennél erősebb a tárcavezető szerint:

 a kultúra nem múzeumi tárgy, hanem élő közösségi erő.

Ez a szemlélet jól illeszkedik az utóbbi évek kulturális politikájához, amely egyre inkább a közösségi élményre, az alkotásra és a hagyományok újraértelmezésére helyezi a hangsúlyt.

A Patkó-villa nemcsak alkotótér, hanem emlékezeti hely is.

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt,hogy a Gobbi-villa felújításának a célja az volt, hogy az épület teljes körűen megújuljon, miközben megőrizze mindazt, ami miatt fontos, a karakterét, a történetét és a szellemiségét.

L. Simon László arra emlékeztetett, hogy az épület hosszú ideig elhanyagolt állapotban volt, és szerinte korábban nem történt érdemi lépés a megmentésére.

A visegrádi Gobbi-villa története jól példázza, hogyan alakul át a kulturális örökség szerepe. A cél ma már nem csupán a megőrzés, hanem az új funkciókkal való megtöltés: alkotóterek, közösségi helyszínek, inspirációs központok jönnek létre.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
