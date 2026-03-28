Sulyok Tamás: A tehetség a jövő egyik legnagyobb tartaléka

A rendezvényen – amelyet a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek meg – az is elhangzott: a tehetség nem magától válik értékké, hanem kitartó munkával és tudatos fejlesztéssel.

Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a a XVII. Kárpát-medencei tehetségnapon. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A tehetség következetesség

Sulyok Tamás hangsúlyozta:

sokan még mindig veleszületett képességként tekintenek a tehetségre, pedig a valódi különbséget az jelenti, ki mennyire képes felismerni és fejleszteni saját adottságait.

„Nem az a döntő, hogy valaki honnan indul, hanem az, hogy merre tart és milyen következetességgel halad azon az úton” – fogalmazott az államfő, aki szerint a következetesség és az önmagunkból kihozható többlet felismerése a siker kulcsa.

A jubileumi eseményen öt fiatal részesült köztársasági elnöki különdíjban. A díjazottak között zenész, mérnök, sportoló, kutató és színművész is szerepel, ami jól mutatja: a kiválósághoz sokféle út vezethet.

Több tíz milliárd forint támogatás

A kormányzati programok is jelentős szerepet játszanak a tehetségek támogatásában. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kiemelte:

a Nemzeti tehetség program eddig mintegy 22 ezer projektet segített összesen közel 45 milliárd forinttal.

Évente 300–350 ezer fiatal kap lehetőséget arra, hogy kibontakoztassa képességeit, nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli magyar közösségekben is. A program mára egy átlátható, folyamatosan bővülő rendszerré vált, amely egyre több intézményt és szakembert kapcsol össze.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a pedagógusok és mentorok szerepe kulcsfontosságú: nélkülük a tehetségek gyakran rejtve maradnának.

Közös felelősség

A tehetséggondozás nem csupán egyéni lehetőség, hanem közösségi feladat is – hangzott el az eseményen. Ennek jegyében az adózók felajánlásai is hozzájárulnak a program működéséhez:

idén mintegy hárommilliárd forint jutott a tehetségek támogatására.

A felszólalók egyetértettek abban, hogy a Kárpát-medence kivételesen gazdag tehetségekben, és közös érdek, hogy ezek az adottságok ne vesszenek el.