Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan beszédet mond Pécelen, kövesse nálunk élőben! + videó

tehetséggondozástámogatásSulyok TamásVarga-Bajusz Veronika

Sulyok Tamás: A tehetség a jövő egyik legnagyobb tartaléka

A tehetséggondozás nem csupán oktatási feladat, hanem nemzeti ügy – erről beszélt Sulyok Tamás a XVII. Kárpát-medencei tehetségnapon. A köztársasági elnök szerint a tehetségek támogatása olyan befektetés, amely hosszú távon tudásban, közösségben és teljesítményben térül meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 14:29
Sulyok Tamás köztársasági elnök a díjazottakkal Fotó: MTI/Bruzák Noémi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendezvényen – amelyet a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek meg – az is elhangzott: a tehetség nem magától válik értékké, hanem kitartó munkával és tudatos fejlesztéssel.

Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a a XVII. Kárpát-medencei tehetségnapon. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A tehetség következetesség

Sulyok Tamás hangsúlyozta:

sokan még mindig veleszületett képességként tekintenek a tehetségre, pedig a valódi különbséget az jelenti, ki mennyire képes felismerni és fejleszteni saját adottságait.

„Nem az a döntő, hogy valaki honnan indul, hanem az, hogy merre tart és milyen következetességgel halad azon az úton” – fogalmazott az államfő, aki szerint a következetesség és az önmagunkból kihozható többlet felismerése a siker kulcsa.

A jubileumi eseményen öt fiatal részesült köztársasági elnöki különdíjban. A díjazottak között zenész, mérnök, sportoló, kutató és színművész is szerepel, ami jól mutatja: a kiválósághoz sokféle út vezethet.

Több tíz milliárd forint támogatás

A kormányzati programok is jelentős szerepet játszanak a tehetségek támogatásában. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kiemelte: 

a Nemzeti tehetség program eddig mintegy 22 ezer projektet segített összesen közel 45 milliárd forinttal.

Évente 300–350 ezer fiatal kap lehetőséget arra, hogy kibontakoztassa képességeit, nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli magyar közösségekben is. A program mára egy átlátható, folyamatosan bővülő rendszerré vált, amely egyre több intézményt és szakembert kapcsol össze.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a pedagógusok és mentorok szerepe kulcsfontosságú: nélkülük a tehetségek gyakran rejtve maradnának.

Közös felelősség

A tehetséggondozás nem csupán egyéni lehetőség, hanem közösségi feladat is – hangzott el az eseményen. Ennek jegyében az adózók felajánlásai is hozzájárulnak a program működéséhez: 

idén mintegy hárommilliárd forint jutott a tehetségek támogatására.

A felszólalók egyetértettek abban, hogy a Kárpát-medence kivételesen gazdag tehetségekben, és közös érdek, hogy ezek az adottságok ne vesszenek el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
