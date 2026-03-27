Szépművészeti MúzeumSvájchegymagángyűjteménykiállításfestészettájkép

Nem kell Svájcig menni: itt a földi paradicsom Magyarországon + galéria

Először látható Svájc határain kívül a Christoph Blocher-gyűjtemény válogatása, mintegy hatvan műalkotás érkezett a Szépművészeti Múzeumba. A földi paradicsom vágya című időszaki kiállítás a realizmustól a szimbolizmuson át az expresszionizmusig ívelve ad átfogó képet a svájci festészet fejlődéséről, miközben olyan mesterek művein keresztül vizsgálja az otthon, a természet és az örökkévalóság kérdéseit, mint Albert Anker és Ferdinand Hodler.

Petrovics Gabriella
2026. 03. 27. 5:45
Ferdinand Hodler Schwarze Lütschine (1905) című festménye a Szépművészeti Múzeum kiállításán Fotó: Balogh Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Christoph Blocher vállalkozó, politikus, műgyűjtő és mecénás nevéhez fűződő magángyűjtemény most először hagyta el Svájcot, és már ez a tény is súlyt ad a Szépművészeti Múzeum új időszaki kiállításának. Ahogy Baán László főigazgató a sajtónak tartott bejáráson hangsúlyozta, korábban soha nem volt még Magyarországon ilyen léptékű svájci művészeti kiállítás, sőt maga a gyűjtemény sem mutatkozott be eddig az alpesi ország határain kívül. Mint hozzátette, a közönség most a gyűjtemény legkiemelkedőbb darabjait láthatja a tárlaton, amely kettős tagolású, hiszen míg Albert Anker az intimitás és a család egységében találta meg a földi paradicsomot, addig Ferdinand Hodler inkább a svájci táj ábrázolásában mutatja be azt.

A földi paradicsom vágya kiállítás sajtóbejárásaSzépművészeti Múzeum
Albert Anker az intimitás és a család egységében lelt rá a földi paradicsomra. Fotó: Balogh Dávid

A földi paradicsomot hozták el a svájci művészek

E kettősség már az első termekben érzékelhető.

 Az egyik póluson Albert Anker gyermekarcai – gyakran komolyak, munkától terheltek, mégis tiszták – mintha a Jean-Jacques Rousseau-i értelemben vett romlatlan gyermeki természetet idéznék. A másik póluson Ferdinand Hodler világa helyezkedik el, ahol a természet metafizikai tér: a hegyek és tavak az örökkévalóság hordozói.

Matthias Frehner svájci művészettörténész, a berni Kunstmuseum volt igazgatója, a tárlat egyik kurátora megjegyezte: ritka, hogy egy magángyűjteményt ilyen magas minőségű képek alkossanak. Ez a minőség azonban nem csupán technikai vagy esztétikai értelemben ragadható meg. Sokkal inkább abban a sajátos történeti helyzetben gyökerezik, amelyben a svájci művészet kialakult. Frehner szerint az országban nem jöttek létre nagy dinasztikus gyűjtemények vagy egységes akadémiai hagyományok, ezért a művészek Párizsban, Münchenben vagy épp Rómában tanultak, majd saját, karakteres látásmódot alakítottak ki. Talán éppen ez az oka annak, hogy a kiállításon szereplő alkotók – Giovanni Segantini, Félix Vallotton, Giovanni Giacometti, Augusto Giacometti, Cuno Amiet vagy Adolf Dietrich – egyszerre kapcsolódnak az európai irányzatokhoz és maradnak mélyen gyökerezők saját világukban.

A földi paradicsom vágya kiállítás sajtóbejárása Szépművészeti Múzeum
A földi paradicsom vágya kiállítás sajtóbejárása Szépművészeti Múzeum
A földi paradicsom vágya kiállítás sajtóbejárása Szépművészeti Múzeum
1/17

 

A tárlat nagy felismerése, hogy a földi paradicsom nem egy egzotikus, távoli hely, hanem a közvetlen környezet tapasztalata.

Ankernél ez a családi asztal, a gyermeki tekintet, a csendes szoba fénye. Hodlernél a Genfi-tó tükröződése, a hegyek ritmusa, a természet érintetlensége. Festményein a svájci táj nem csupán helyszín, hanem egyfajta lelki tér, ahol az ember és a természet viszonya újraértelmeződik. Nem véletlen, hogy Hodler így fogalmazott: a művészet feladata, hogy megragadja a természet végtelenségét, a szépséget, és abból kivonja azt.

A tizenegy tematikus egység a családi intimitástól a kozmikus távlatokig valójában egyetlen ívet rajzol ki: az emberi létezés teljességét.

A zsánerjelenetek csendes idilljétől a hegyvidéki tájak fenségéig minden kép ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan ragadható meg az élet harmóniája? Ahogy a termeken végighaladunk, egyre világosabbá válik: ezek a művészek olyan látásmódot képviseltek, amely túlmutat Svájc határain. A saját világukból kiindulva jutottak el az egyetemességig.

Talán éppen ez adja a június 7-ig megtekinthető kiállítás erejét is. A svájci tájakat és enteriőröket nézve nem valami távoli, idegen világ tárul elénk, hanem ismerős helyzetek és érzések: otthon, család, természet. A művészek megmutatják, mennyi minden rejlik ezekben az egyszerű pillanatokban. És miközben a svájci tájat szemléljük, óhatatlanul önmagunkra ismerünk a természet csendjében, a hétköznapok rejtett szépségében.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu