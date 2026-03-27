Nem kell Svájcig menni: itt a földi paradicsom Magyarországon + galéria

A Christoph Blocher vállalkozó, politikus, műgyűjtő és mecénás nevéhez fűződő magángyűjtemény most először hagyta el Svájcot, és már ez a tény is súlyt ad a Szépművészeti Múzeum új időszaki kiállításának. Ahogy Baán László főigazgató a sajtónak tartott bejáráson hangsúlyozta, korábban soha nem volt még Magyarországon ilyen léptékű svájci művészeti kiállítás, sőt maga a gyűjtemény sem mutatkozott be eddig az alpesi ország határain kívül. Mint hozzátette, a közönség most a gyűjtemény legkiemelkedőbb darabjait láthatja a tárlaton, amely kettős tagolású, hiszen míg Albert Anker az intimitás és a család egységében találta meg a földi paradicsomot, addig Ferdinand Hodler inkább a svájci táj ábrázolásában mutatja be azt.

Albert Anker az intimitás és a család egységében lelt rá a földi paradicsomra. Fotó: Balogh Dávid

A földi paradicsomot hozták el a svájci művészek

E kettősség már az első termekben érzékelhető.

Az egyik póluson Albert Anker gyermekarcai – gyakran komolyak, munkától terheltek, mégis tiszták – mintha a Jean-Jacques Rousseau-i értelemben vett romlatlan gyermeki természetet idéznék. A másik póluson Ferdinand Hodler világa helyezkedik el, ahol a természet metafizikai tér: a hegyek és tavak az örökkévalóság hordozói.

Matthias Frehner svájci művészettörténész, a berni Kunstmuseum volt igazgatója, a tárlat egyik kurátora megjegyezte: ritka, hogy egy magángyűjteményt ilyen magas minőségű képek alkossanak. Ez a minőség azonban nem csupán technikai vagy esztétikai értelemben ragadható meg. Sokkal inkább abban a sajátos történeti helyzetben gyökerezik, amelyben a svájci művészet kialakult. Frehner szerint az országban nem jöttek létre nagy dinasztikus gyűjtemények vagy egységes akadémiai hagyományok, ezért a művészek Párizsban, Münchenben vagy épp Rómában tanultak, majd saját, karakteres látásmódot alakítottak ki. Talán éppen ez az oka annak, hogy a kiállításon szereplő alkotók – Giovanni Segantini, Félix Vallotton, Giovanni Giacometti, Augusto Giacometti, Cuno Amiet vagy Adolf Dietrich – egyszerre kapcsolódnak az európai irányzatokhoz és maradnak mélyen gyökerezők saját világukban.