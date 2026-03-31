Rossz hír a rajongóknak: feloszlik a Subtones

A közlemény szerint a két nagylemezt kiadott, Fonogram-díjas Subtones zenéjében „súlyos triphop-groove-ok, gyönyörűen énekelt érdekes, de fülbemászó dallamok, füstös jazz-szólók” keverednek össze, különleges elegyet alkotva.

A Subtones új lemezzel búcsúzik (Fotó: Dancs Enikő Bianka)

Felidézték, a zenekar 2020-as debütáló albuma, az Octopus „műfaji határokon átívelő, dalközpontú számaival” és lendületes előadásaival hamar népszerűvé vált. A Nem segít más című dalával 2022-ben második lett a közmédia A dal című műsorában, ez a szerzemény helyet kapott a soron következő, Lángolj című lemezükön is.

A Subtones Lángolj című lemeze Fonogram-díjas lett az év hazai jazzalbuma vagy hangfelvétele kategóriában.

A zenekar szerepelt a Dalfutár című zenei televíziós műsorban is, valamint az MVM Dome színpadára vitték a Hair musicalt a Duda Éva Társulattal. A rengeteg munka és az azzal járó siker ellenére a zenekar mégis a feloszlás mellett döntött – írták.

Új lemezzel búcsúzik a Subtones

Az utóbbi időben egyre nehezebben szerveztük össze az életünket, hét ember az már nagycsalád, ki erre van, ki arra. Van, amikor már nem lehet az együtt maradást forszírozni

– idézi a közlemény Subicz Gábort, a Subtones vezetőjét, aki beszámolt arról is, hogy a zenekar idén még új lemezt jelentet meg,

a hivatalos búcsúkoncertre pedig december 22-én, a Müpában kerül sor.

Az együttes nagylemezein eddig nem megjelent dalok mellett új trackek is szerepelnek majd. Az album vinyl formátumban és digitálisan jelenik meg ősszel. A búcsúkoncert előtt még több helyen fellép a zenekar, köztük május 27-én Nagyváradon és július 30-án Budapesten, a Pontoonon.