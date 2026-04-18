Új utakon Miklósa Erika és Batta András

A nagy sikerű Partitúra szellemi örökségét folytatva, április 19-től ismét képernyőre kerül a közkedvelt páros, Miklósa Erika és Batta András. Az M5 kulturális csatornán debütáló, Partitúra – Összhangzat van! című ismeretterjesztő sorozat ezúttal a határokon átívelve, a teljes Kárpát-medence kulturális kincstárát tárja a nézők elé vasárnap délutánonként.

2026. 04. 18. 18:34
Fotó: Feol.hu
Különleges utazásra hívja a nézőket a Partitúra – Összhangzat van! című sorozat, amelynek egyes epizódjaiban újabb és újabb városok kulturális életében merülhetnek el a nézők. Zenészek, festők, képzőművészek, színészek, rendezők, zeneszerzők mutatják be az adott várost, és általuk ismerhetik meg az ottani kulturális életet – közölte az MTVA.

Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a magyar Szent István-rend birtokosa is kalauzol majd az M5-ön futó sorozatban.

Több mint útifilm: kultúra és közösség


A műsor készítői nem elégedtek meg a hagyományos turisztikai látványosságok felsorolásával. A sorozat célja jóval mélyebb: az egyes városok kulturális rétegeinek feltárása, ahol a múlt tisztelete és a jelen tehetségeinek pezsgése találkozik. A nézők neves zenészek, képzőművészek és színészek kalauzolásával ismerhetik meg az adott települések szellemiségét. Bár a zene – Miklósa Erika és Batta András hivatásából adódóan – központi szerepet kap, a műsor az építészeti remekművektől a kulináris élvezetekig teljes képet nyújt, megteremtve azt az „összhangzatot”, amely nemzetünk közös örökségét jellemzi.

Kolozsvártól Kassáig
 

A premier epizód, amely április 19-én 15.05-kor kezdődik az M5-ön, az „erdélyi fővárosba”, Kolozsvárra látogat el. Itt a nézők szemtanúi lehetnek annak, hogyan él tovább a történelmi hagyomány a modern, lüktető művészeti életben. 

Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója.
Batta András Széchenyi- és Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója

Az utazás ezt követően is folytatódik: a második rész Pozsony patinás falai közé vezeti az érdeklődőket, majd Kassa következik a sorban. A Kossuth-díjas opera-énekesnő és a Széchenyi-díjas zenetörténész személyes hangvételű, szakmai alázattal átitatott vezetése garantálja, hogy a nézők ne csupán szemlélői, hanem részesei is legyenek ennek a rendhagyó kulturális felfedezésnek.

 

