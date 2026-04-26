Magyar filmhét: klasszikusok, történelmi eposzok és felejthetetlen tévéfilmek

Közönségkedvenc hazai filmekkel készül a magyar film hetére az m3.hu és a Médiaklikk: a kínálat egyszerre idézi meg a hazai filmtörténet ikonikus alakjait, a klasszikus irodalmi adaptációkat és a nagyívű történelmi produkciókat. A program gerincét olyan alkotások adják, amelyek meghatározták a magyar televíziózás aranykorát.

2026. 04. 26. 9:00
Özvegy és leánya
A történelmi drámák sorát erősíti A szigetvári vértanúk, amely Jókai Mór műve nyomán állít emléket Zrínyi Miklós hősi helytállásának. Jókai romantikus történetében a fantázia szülte szerelmi szál jól illeszkedik a valóságos motívumokhoz az 1996-ban készült tévéjátékban.

Sorozatok, amelyek újranézve is lebilincselnek

A műsorhéten többrészes klasszikusok is helyet kapnak. A falu jegyzője Eötvös József regényének adaptációjaként a reformkori Magyarország politikai és társadalmi feszültségeit tárja fel, izgalmas fordulatokkal és karizmatikus szereplőkkel.

A romantikus és kalandos történetek kedvelőinek az Özvegy és leánya epizódjai kínálnak szórakozást. A történetben az özvegyen maradt Tarnóczyné mindenképpen maga által kiszemelt férjet szán szinte még gyermek lányának, ezért kitiltja a várkastélyból Mikes Kálmánt, leánya gyerekkori játszótársát. A vigasztalhatatlan Kálmán megsegítésére vidámnak ígérkező csínyt eszel ki bátyja, János, aki éppen hazaérkezett a külföldi testőri szolgálatából.

A falu jegyzője

Mikszáth világát idézi meg A Sipsirica, amely egyszerre nosztalgikus és társadalomkritikus látlelet egy letűnt korról, kiváló színészi alakításokkal. A történet idilli környezetben kezdődik: a lengyelhonból ideszakadt Jahodovszka asszony tabáni kertvendéglőjében, a Fehér Pávában, ahol a kvaterkázó törzsvendégek asztalai körül ott sürög-forog a vendéglősné kamasz lánya, Sipsirica. Egy napon hiába várják a „stammgastok”, a törzsvendégek a napsugármosolyú, tiszta lelkű leánykát: szigorú erényű anyja a „bűnös városból” Krakkóba küldi nénjéhez, Druzsba tanár úr, Sipsirica keresztapjának nagy elkeseredésére. Mikszáth klasszikusát olyan nagyságok tolmácsolásában élvezhetjük, mint Sinkovits Imre, Őze Lajos és Pécsi Ildikó.

Bűnügy, dráma és szenvedély

A kínálatban helyet kapnak komolyabb hangévtelű alkotások is. A csikós egy izgalmas bűnügyi történet, amelyben szerelemféltés és kapzsiság vezet tragédiához. A filmdráma műfaját képviseli a kínálatban a Kárhozat, amely egy reményvesztett ember belső világát és végzetes kapcsolatát mutatja be megrázó erővel.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
