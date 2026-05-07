Látványos elképzelések születtek: így kelhet életre Aba Sámuel öröksége Abasáron

Grócz Zsolt, Abasár alpolgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy Abasár és a Bolt-tető kutatása immár közel húsz éve zajlik. Mint mondta, célkitűzésük, hogy 2041-re, az ezeréves évfordulóra olyan látogatóközpont jöhessen létre, amely méltó módon mutatja be Aba Sámuel alakját és az általa képviselt szellemiséget. Köszönetet mondott a Magyarságkutató Intézetnek és a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozatának azért a szakmai és emberi alázatért, amellyel az elmúlt években a feladathoz viszonyultak.

A pályázat eredményét Salamin Ferenc Kossuth- és Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozatának vezetője ismertette, az eseményt pedig Noll Tamás Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja moderálta, akit Salamin Ferenc a kezdeményezés egyik „motorjának” nevezett.

A pályázatra összesen 28 pályamű érkezett.

A bírálóbizottság értékelése szerint az abasári Bolt-tető különösen összetett építészeti feladat elé állította a pályázókat: egyszerre kellett figyelembe venniük a királyi központ történelmi jelentőségét, az élő település mindennapjait, a kulturális turizmus igényeit, valamint a helyszín szakrális dimenzióit.

Az értékelés szerint a pályaművek a teljes történeti visszaépítéstől a visszafogott, jelképes építészeti megoldásokig rendkívül sokféle megközelítést képviseltek.

A bírálóbizottság összefoglaló értékelésében elhangzott: a továbblépéshez a realitások talaján álló, kiegyensúlyozott fejlesztési megközelítésre van szükség, amely a meglévő településszövetből építkezik, miközben láthatóvá teszi a királyi temetkezési hely és a bencés monostor maradványait.

Az abasári történelmi emlékhely pályázatának díjazottjai

A pályázaton összesen tizennégy pályamű részesült díjazásban. Az első díjjal járó bruttó 1,2 millió forintos elismerést a 24-es számú pályamű nyerte el, amelynek szerzői Cristobal Jose Romero Hernandez, Gecse Brigitta, Pintér Judit, Rudolf Vince és Orliczki Gábor. Második díjban részesült a 9-es számú pályamű Heim Lehel és Manhertz Albert terveivel, valamint a 28-as pályamű Nyul Dávid, Kakas Norman és Hegedüs Marcell munkájaként. A harmadik díjat a 13-as pályamű kapta Benedek Márton, Hajdu Balázs és Juhász Balázs szerzői csapatának munkájaként.