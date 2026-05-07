Csuja ImreÖrkény Színházszínház

Visszavonul Csuja Imre

Hat premierrel, köztük négy, a színház felkérésére írt kortárs dráma ősbemutatójával, részvételi színházi produkciókkal és Mácsai Pál új egyszemélyes előadásával várja nézőit a jövő évadban az Örkény István Színház.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 12:50
Csuja Imre Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Az Örkény Színház új programjában az egyik stúdiós előadást belső pályázat útján választják ki. A 2026/2027-es évadra a színház munkatársai nyolc tervet nyújtottak be, amelyek közül Bíró Kriszta színész-író, Laky Diána rendezőasszisztens és Varga Zsófia dramaturg koncepciója nyert, az Á.T. című előadás Widder Kristóf rendezésében valósul meg. A történet öt szereplője egy tehetségkutató versenyen küzd meg egymással. De vajon mihez kezdenek a fődíjként beígért szabadsággal? – teszik fel a kérdést az alkotók. Decemberben a bécsi székhelyű tbdworks alkotói kollektívával együttműködésben mutatják be A teljesség igénye című előadást. Geréb Zsófia, Závada Péter és Varga Zsófia történetében összegyűlik a család az elhunyt nagymama könyvtárának felszámolására. A hagyatékból a legfiatalabb unoka kezébe kerül egy napló, ami elindítja a kutatás és a feldolgozás felé. A rendező saját családi emlékezetét kiegészítik az alkotócsapat tagjai által készített interjúk, amelyekből kirajzolódik a huszadik század pszichológiai, történelmi öröksége – áll az ismertetőben.

Az évad második felében, 2027. tavaszán Vörösmarty Mihály egyetlen befejezett komédiája, A fátyol titkai lesz látható Dohy Balázs rendezésében. A mű nyelvi leleményei, különleges atmoszférája és egyedi humora miatt méltó az újrafelfedezésre – írják, hozzátéve: a történet központi kérdése, hogy egy illúzióját vesztett nő és férfi hogyan tanul újra reménykedni, bizakodni a jövőben, az előadás a megváltozott közéleti helyzetre is reflektál. Az idei évadot a színház a Romantika című előadás újvidéki és zágrábi vendégjátékával zárja, a jövő szezon nyitóeseménye az ÖrkényKert szeptember 12-én.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
