Visszavonul Csuja Imre

Az Örkény Színház új programjában az egyik stúdiós előadást belső pályázat útján választják ki. A 2026/2027-es évadra a színház munkatársai nyolc tervet nyújtottak be, amelyek közül Bíró Kriszta színész-író, Laky Diána rendezőasszisztens és Varga Zsófia dramaturg koncepciója nyert, az Á.T. című előadás Widder Kristóf rendezésében valósul meg. A történet öt szereplője egy tehetségkutató versenyen küzd meg egymással. De vajon mihez kezdenek a fődíjként beígért szabadsággal? – teszik fel a kérdést az alkotók. Decemberben a bécsi székhelyű tbdworks alkotói kollektívával együttműködésben mutatják be A teljesség igénye című előadást. Geréb Zsófia, Závada Péter és Varga Zsófia történetében összegyűlik a család az elhunyt nagymama könyvtárának felszámolására. A hagyatékból a legfiatalabb unoka kezébe kerül egy napló, ami elindítja a kutatás és a feldolgozás felé. A rendező saját családi emlékezetét kiegészítik az alkotócsapat tagjai által készített interjúk, amelyekből kirajzolódik a huszadik század pszichológiai, történelmi öröksége – áll az ismertetőben.
Hat premierrel, köztük négy, a színház felkérésére írt kortárs dráma ősbemutatójával, részvételi színházi produkciókkal és Mácsai Pál új egyszemélyes előadásával várja nézőit a jövő évadban az Örkény István Színház.
Az évad második felében, 2027. tavaszán Vörösmarty Mihály egyetlen befejezett komédiája, A fátyol titkai lesz látható Dohy Balázs rendezésében. A mű nyelvi leleményei, különleges atmoszférája és egyedi humora miatt méltó az újrafelfedezésre – írják, hozzátéve: a történet központi kérdése, hogy egy illúzióját vesztett nő és férfi hogyan tanul újra reménykedni, bizakodni a jövőben, az előadás a megváltozott közéleti helyzetre is reflektál. Az idei évadot a színház a Romantika című előadás újvidéki és zágrábi vendégjátékával zárja, a jövő szezon nyitóeseménye az ÖrkényKert szeptember 12-én.
