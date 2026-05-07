Visszavonul Csuja Imre

Az Örkény Színház új programjában az egyik stúdiós előadást belső pályázat útján választják ki. A 2026/2027-es évadra a színház munkatársai nyolc tervet nyújtottak be, amelyek közül Bíró Kriszta színész-író, Laky Diána rendezőasszisztens és Varga Zsófia dramaturg koncepciója nyert, az Á.T. című előadás Widder Kristóf rendezésében valósul meg. A történet öt szereplője egy tehetségkutató versenyen küzd meg egymással. De vajon mihez kezdenek a fődíjként beígért szabadsággal? – teszik fel a kérdést az alkotók. Decemberben a bécsi székhelyű tbdworks alkotói kollektívával együttműködésben mutatják be A teljesség igénye című előadást. Geréb Zsófia, Závada Péter és Varga Zsófia történetében összegyűlik a család az elhunyt nagymama könyvtárának felszámolására. A hagyatékból a legfiatalabb unoka kezébe kerül egy napló, ami elindítja a kutatás és a feldolgozás felé. A rendező saját családi emlékezetét kiegészítik az alkotócsapat tagjai által készített interjúk, amelyekből kirajzolódik a huszadik század pszichológiai, történelmi öröksége – áll az ismertetőben.