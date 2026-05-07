Lakóházakat ért ukrán dróncsapás Brjanszkban

A délnyugat-oroszországi Brjanszk városban lakóházakat ért ukrán dróncsapás csütörtökre virradóra, 13 ember, köztük egy gyermek megsebesült – közölte Alekszandr Bogomaz, a brjanszki régió kormányzója a Max üzenetküldő szolgáltatáson.

2026. 05. 07. 11:22
Lakóházat ért támadás Brjanszkban Képünk illusztráció Fotó: ANDREY BORODULIN Forrás: AFP
A metró közlekedik, az állomásokra a lakosok térítésmentesen bemehetnek fedezéket keresni. Több regionális székváros repülőterén felfüggesztették a járatok indítását és fogadását, írta az MTI.

 Az éjszakai és a reggeli órákban legkevesebb 11, Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 347 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le több mint húsz régió, valamint az Azovi-, a Kaszpi- és a Fekete-tenger felett. A digitalizációért felelős minisztérium csütörtökön közölte, hogy Moszkvában május 9-én biztonsági okokból ideiglenesen korlátozni fogják a mobilinternet-hozzáférést, a társadalom szempontjából fontos szolgáltatások fehér listáján szereplő weboldalak és szolgáltatások mobilnetes elérhetőségét, valamint az SMS-szolgáltatásokat. Az otthoni internet és a wifi továbbra is a szokásos módon fog működni. Csütörtökön és pénteken a tárca nem készül korlátozásokra az orosz fővárosban, de közölte, hogy közvetlen biztonsági fenyegetés esetén ilyeneket operatív módon bevezethetnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
