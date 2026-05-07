Lakóházakat ért ukrán dróncsapás Brjanszkban

A metró közlekedik, az állomásokra a lakosok térítésmentesen bemehetnek fedezéket keresni. Több regionális székváros repülőterén felfüggesztették a járatok indítását és fogadását, írta az MTI.

Az éjszakai és a reggeli órákban legkevesebb 11, Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 347 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le több mint húsz régió, valamint az Azovi-, a Kaszpi- és a Fekete-tenger felett. A digitalizációért felelős minisztérium csütörtökön közölte, hogy Moszkvában május 9-én biztonsági okokból ideiglenesen korlátozni fogják a mobilinternet-hozzáférést, a társadalom szempontjából fontos szolgáltatások fehér listáján szereplő weboldalak és szolgáltatások mobilnetes elérhetőségét, valamint az SMS-szolgáltatásokat. Az otthoni internet és a wifi továbbra is a szokásos módon fog működni. Csütörtökön és pénteken a tárca nem készül korlátozásokra az orosz fővárosban, de közölte, hogy közvetlen biztonsági fenyegetés esetén ilyeneket operatív módon bevezethetnek.

