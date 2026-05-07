Élénk vita zajlik a hazai filmipar jövőjéről, itt az NFI válasza

Az összegzés kitér arra is, hogy a nagyszámú külföldi produkció magyarországi költése jelentős devizabevételt hoz, valamint arra, hogy a nemzetközi filmgyártásban Magyarország versenyképessége kiemelkedő,

egyetlen régiós ország sem előz meg minket.

Magyarország többéves, tudatos építkezéssel érte el, hogy az európai kontinens legnépszerűbb filmgyártó központja lett. Az elmúlt években a magyar szakemberekkel forgatott nemzetközi alkotások a legfontosabb szakmai elismeréseket nyerték el, köztük összesen 15 Oscar-díjat, ugyanakkor kiemelkedő sikert arattak a mozikban és a streamingplatformokon. A legnagyobb hollywoodi sztárok és élvonalbeli gyártók forgattak és forgatnak jelenleg is Magyarországon - emelik ki.

A brutalista (Fotó: UIP- Duna Film)

Nemzetközi jelenlét

A Nemzeti Filmintézet rendre jelen van a legtekintélyesebb nemzetközi szakmai fórumokon, fesztiválokon és vásárokon.

A magyar filmek évente átlagosan 250 külföldi filmfesztiválon szerepelnek, ahol 60-70 rangos díjat nyernek el

– olvasható az összegzésben.

Nézettségi csúcsok, bevételi rekordok

A Nemzeti Filmintézet támogatásával

2020 óta több mint 90 egész estés mozifilm és több mint 300 televíziós alkotás készült el, köztük számos itthon népszerű, illetve világszerte bemutatott és díjazott film.

Hogyan tudnék élni nélküled? (Fotó: The Orbital Strangers Project)

2020 óta – öt-hat éves periódusokat vizsgálva – rekordszámú, összesen 37 rendező készíthette el és mutathatta be közvetlen állami támogatással első, egész estés alkotását. A pályakezdő filmeseket támogató Inkubátor Programban 21 film készült 2020 óta – térnek ki rá a közleményben.