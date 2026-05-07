NFIKáel Csabafilmipar

Élénk vita zajlik a hazai filmipar jövőjéről, itt az NFI válasza

A magyarországi filmipar jövőjével kapcsolatos vitákra reagálva a Nemzeti Filmintézet (NFI) közzétett egy összefoglaló háttéranyagot a szervezet tevékenységéről és eredményeiről.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 10:20
Az Árva című film forgatása Fotó: Szilágyi Lenke
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az összegzés kitér arra is, hogy a nagyszámú külföldi produkció magyarországi költése jelentős devizabevételt hoz, valamint arra, hogy a nemzetközi filmgyártásban Magyarország versenyképessége kiemelkedő, 

egyetlen régiós ország sem előz meg minket.

Magyarország többéves, tudatos építkezéssel érte el, hogy az európai kontinens legnépszerűbb filmgyártó központja lett. Az elmúlt években a magyar szakemberekkel forgatott nemzetközi alkotások a legfontosabb szakmai elismeréseket nyerték el, köztük összesen 15 Oscar-díjat, ugyanakkor kiemelkedő sikert arattak a mozikban és a streamingplatformokon. A legnagyobb hollywoodi sztárok és élvonalbeli gyártók forgattak és forgatnak jelenleg is Magyarországon - emelik ki.

A brutalista (Fotó: UIP- Duna Film)

Nemzetközi jelenlét

A Nemzeti Filmintézet rendre jelen van a legtekintélyesebb nemzetközi szakmai fórumokon, fesztiválokon és vásárokon. 

A magyar filmek évente átlagosan 250 külföldi filmfesztiválon szerepelnek, ahol 60-70 rangos díjat nyernek el 

– olvasható az összegzésben.

Nézettségi csúcsok, bevételi rekordok

A Nemzeti Filmintézet támogatásával 

2020 óta több mint 90 egész estés mozifilm és több mint 300 televíziós alkotás készült el, köztük számos itthon népszerű, illetve világszerte bemutatott és díjazott film. 

 

Hogyan tudnék élni nélküled? (Fotó: The Orbital Strangers Project)

2020 óta – öt-hat éves periódusokat vizsgálva – rekordszámú, összesen 37 rendező készíthette el és mutathatta be közvetlen állami támogatással első, egész estés alkotását. A pályakezdő filmeseket támogató Inkubátor Programban 21 film készült 2020 óta – térnek ki rá a közleményben.

Az összegzés teljes terjedelmében ITT olvasható.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekwass albert

Miért nem románul?

Pozsonyi Ádám avatarja

Barkóczi Balázs Wass Albertet gyalázó posztját a Securitate sem írhatta volna szebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu