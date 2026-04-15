Nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet

A Nemzeti Filmintézet a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket. Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egy időben szűnik meg. A Nemzeti Filmintézet kimagasló eredményeket ért el a magyar filmipar fejlesztésében 2020 óta.

2026. 04. 15. 13:03
Káel Csaba a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egyidőben szűnik meg.
A Nemzeti Filmintézet (NFI) a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem hoz hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járó döntéseket, ugyanakkor megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését. Az NFI alapszabálya szerint az igazgatóság megválasztása és visszahívása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos hatáskörébe tartozik. Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egy időben szűnik meg, ugyanakkor a vonatkozó jogszabály szerint a kormánybiztos az új kormány megalakulásáig gyakorolja a hatáskörét.

Káel Csaba a Nemzeti Filmintézet fóti filmgyártó bázisán az idei filmes évnyitón. Fotó: Polyák Attila

A Nemzeti Filmintézet kimagasló eredményeket ért el 2020 és 2026 között

A magyar filmipar volumene a fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt öt évben az ötszörösére nőtt, és meghaladta az évi háromszázmilliárd forintot, munkát és megélhetést biztosítva mintegy húszezer filmesnek. A világ filmgyártásának vezető európai központja lett Magyarország.

Az NFI 2020-as indulását követően egyesítette a moziforgalmazásra és televíziós/streaming szolgáltatásra készülő audiovizuális alkotások átfogó támogatási rendszerét. A koronavírus-járvány időszakában az NFI intézkedéseinek köszönhetően a hazai filmipar nehéz helyzetbe került szereplői jelentős támogatást kaptak, és a régióban elsőként indulhatott újra a filmgyártás Magyarországon.

A folyamatosan és átláthatóan működtetett egységes, pályázatalapú támogatás rendszer eredményeként 2020 óta több mint kilencven egész estés mozifilm és ötszáz televíziós alkotás készült el, köztük számos népszerű és világszerte bemutatott és díjazott film. A pályakezdő filmeseket támogató Inkubátor programban 21 film készült el 2020 óta. Az A kategóriás nemzetközi fesztiválokra 44 NFI-támogatással készült alkotás kapott meghívást, ezek 14 díjat és elismerést nyertek el.

A Nemzeti Filmintézet koprodukciós stratégiájának sikerét mutatja több mint negyven, nemzetközi együttműködésben megvalósult alkotás, növelve a filmek finanszírozási volumenét és terjesztési lehetőségeit. 2025-ben két magyar versenyfilm – a Csendes barát és az Árva – szerepelt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, erre korábban nem volt példa. A belföldi és külföldi filmértékesítésből származó bevétel jelentősen nőtt, 2025-ben először haladta meg az egymilliárd forintot.

Minden rekordot megdöntöttek filmjeink a hazai mozikban, a tévéképernyőkön, a streamingen. Több mint egymillióan váltottak mozijegyet a Hogyan tudnék élni nélküled? című rom-komra – ekkora sikerre négy évtizede nem volt példa. A tévépremier 1,5 millió nézőt vonzott a képernyők elé. A legnagyobb magyar hadvezérről és koráról európai összefogással készült, világszínvonalú sorozat, a Hunyadi az epizódonkénti csaknem egymillió tévénézőjével filmtörténetet írt, televíziós nézettségi rekordokat döntött.

Az animáció ipar gazdasági és kulturális teljesítőképességének erősítésére, fejlesztésére, hosszú távú versenyképességének biztosítására az NFI dedikált programot dolgozott ki. Az animációipar fejlesztési stratégiájának részeként valósult meg az Annecy Fesztivál magyar díszvendégség programja mintegy kétszáz magyar résztvevővel, korábban sosem látott láthatóságot eredményezve.

Filmgyártás történeti jelentőségű, összesen 22 szzalékos stúdiókapacitás-bővítés valósult meg az elmúlt években Magyarországon az állami és a privát szektor összefogásaként. Az NFI fóti filmgyártó bázisán négy új, összesen tízezer négyzetméternyi világszínvonalú stúdiót és húszezer négyzetméternyi kiszolgáló infrastruktúrát vehettek birtokba a filmesek.

A magyar filmkincs hosszú távú megőrzését szolgáló Nemzeti filmdigitalizálási és restaurálási programban az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor összehangolt munkájának köszönhetően mintegy kétszáz magyar mozifilm újult meg. Az NFI Filmarchívum szerteágazó tevékenységet végez, hogy a magyar filmörökség alkotásait eljuttassa a nézőkhöz és az oktatásban is felhasználják a filmklasszikusokat. Az NFI Filmlabor egyedülálló analóg és digitális utómunka-szolgáltatás kínálatával élvonalbeli szereplője lett a hazai és nemzetközi filmgyártásnak. Szakemberei olyan világsikerű, Oscar-díjas alkotásokban vettek részt, mint a Szegény párák és A brutalista. Átfogó korszerűsítés keretében új, high-tech hívócsarnok kialakítására és a világelső Photomec által gyártott hívógépek üzembe helyezésére is sor került.

A nemzeti filmkincsünk Európában szinte egyedülálló módon lett hozzáférhető online, a 2020-ban indított streaming szolgáltatás, a Filmio révén. Az új fogyasztói trendekhez igazodva, a széles közönség számára folyamatosan elérhetők filmörökségünk alkotásai és a kortárs magyar filmek. Jelenleg 1200 alkotás nézhető a Filmio kínálatában, évente mintegy háromszázezer lejátszást indítanak a felhasználók.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
