Nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet

A Nemzeti Filmintézet (NFI) a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem hoz hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járó döntéseket, ugyanakkor megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését. Az NFI alapszabálya szerint az igazgatóság megválasztása és visszahívása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos hatáskörébe tartozik. Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egy időben szűnik meg, ugyanakkor a vonatkozó jogszabály szerint a kormánybiztos az új kormány megalakulásáig gyakorolja a hatáskörét.

Káel Csaba a Nemzeti Filmintézet fóti filmgyártó bázisán az idei filmes évnyitón. Fotó: Polyák Attila

A Nemzeti Filmintézet kimagasló eredményeket ért el 2020 és 2026 között

A magyar filmipar volumene a fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt öt évben az ötszörösére nőtt, és meghaladta az évi háromszázmilliárd forintot, munkát és megélhetést biztosítva mintegy húszezer filmesnek. A világ filmgyártásának vezető európai központja lett Magyarország.

Az NFI 2020-as indulását követően egyesítette a moziforgalmazásra és televíziós/streaming szolgáltatásra készülő audiovizuális alkotások átfogó támogatási rendszerét. A koronavírus-járvány időszakában az NFI intézkedéseinek köszönhetően a hazai filmipar nehéz helyzetbe került szereplői jelentős támogatást kaptak, és a régióban elsőként indulhatott újra a filmgyártás Magyarországon.

A folyamatosan és átláthatóan működtetett egységes, pályázatalapú támogatás rendszer eredményeként 2020 óta több mint kilencven egész estés mozifilm és ötszáz televíziós alkotás készült el, köztük számos népszerű és világszerte bemutatott és díjazott film. A pályakezdő filmeseket támogató Inkubátor programban 21 film készült el 2020 óta. Az A kategóriás nemzetközi fesztiválokra 44 NFI-támogatással készült alkotás kapott meghívást, ezek 14 díjat és elismerést nyertek el.

A Nemzeti Filmintézet koprodukciós stratégiájának sikerét mutatja több mint negyven, nemzetközi együttműködésben megvalósult alkotás, növelve a filmek finanszírozási volumenét és terjesztési lehetőségeit. 2025-ben két magyar versenyfilm – a Csendes barát és az Árva – szerepelt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, erre korábban nem volt példa. A belföldi és külföldi filmértékesítésből származó bevétel jelentősen nőtt, 2025-ben először haladta meg az egymilliárd forintot.