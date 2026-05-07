Közel húszévnyi gyűjtés és megfigyelés eredménye a magyar pavilon „leheletmúzeuma”

Koronczi Endre 1968-os születésű, Budapesten élő interdiszciplináris alkotó, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézetének egyetemi oktatója. Művészetét konceptuális gondolkodás és poétikus érzékenység jellemzi. Munkáiban az emberi kapcsolatok, a hétköznapi helyzetek és az érzelmek dinamikáját vizsgálja. Évtizedek óta tanulmányozza szabadtéri kísérletek és kiállítótéri modellek segítségével a légáramlás megjelenítésének művészi lehetőségeit.