Műcsarnokfestményinstallációművészetkiállítás

Egy művész, aki nem választ: Cseke Szilárd határátlépései a Műcsarnokban

Cseke Szilárd életművének sokrétű, mégis egységes képe tárul fel a Műcsarnok Áramló jelenlét című kiállításán. A művész munkái olyan összefüggésrendszerben jelennek meg, amelyre korábban még nem volt példa.

Munkatársunktól
2026. 04. 17. 18:49
Az Áramló jelenlét című kiállítás egy részlete Forrás: Facebook/Cseke Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Cseke Szilárd retrospektív tárlatának egyik legnagyobb erénye éppen ez az egyidejűség. Az absztrakt és figuratív festmények, a hajlított acélszobrok és a kinetikus installációk egymásra reflektálnak. Egy olyan alkotói gondolkodás rajzolódik ki, amely nem ismer műfaji határokat, és amelyben a különböző médiumok egymást erősítve válnak jelentéshordozóvá.

Cseke Szilárd nem egyetlen médiumban vagy stílusban gondolkodik. Fotó: Facebook/Cseke Szilárd

Cseke Szilárd univerzuma a Műcsarnokban

A most bemutatott festményei és térbeli alkotásai folyamatban lévő változásokat reprezentálnak, vizuális modellekként értelmezhetők, akár szimbolikusan dekódolhatók. Ez a nyitottság jól illeszkedik az életmű egészéhez.

Cseke munkásságát gyakran a „reneszánsz ember” sokoldalúságával írják le: nem egyetlen médiumban vagy stílusban gondolkodik, hanem folyamatosan új nyelveket keres.

Ez a szabadságvágy nemcsak a művek formájában, hanem a mögöttük húzódó attitűdben is tetten érhető.

A kiállítás egy korábbi, nemzetközi szinten is jelentős állomásra is visszautal. A 2015-ös Velencei Képzőművészeti Biennálén bemutatott Fenntartható identitások projekt – amely a magyar pavilonban valósult meg German Kinga kurátori koncepciója mentén – már akkor is a rendszerek, hálózatok és identitások kérdéseit vizsgálta. Ennek a gondolkodásnak a lenyomatai most új kontextusban térnek vissza.

A június 7-ig megtekinthető tárlat katalógusában Barabási-Albert László is megfogalmazta gondolatait, akivel most a Műcsarnokban tudatosan kerültek időben egymás mellé.

A hálózatkutató szerint a digitális nyomok nem csupán múltunkat írják le, hanem jövőnket is formálják, s ez sokkal értékesebb, mint amilyen a múltunk valaha is volt. 

Ez a perspektíva különös súlyt ad Cseke Szilárd munkáinak, amelyek szintén rendszerekben, kapcsolódásokban és lehetséges jövőképekben gondolkodnak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
