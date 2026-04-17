Egy művész, aki nem választ: Cseke Szilárd határátlépései a Műcsarnokban

Cseke Szilárd retrospektív tárlatának egyik legnagyobb erénye éppen ez az egyidejűség. Az absztrakt és figuratív festmények, a hajlított acélszobrok és a kinetikus installációk egymásra reflektálnak. Egy olyan alkotói gondolkodás rajzolódik ki, amely nem ismer műfaji határokat, és amelyben a különböző médiumok egymást erősítve válnak jelentéshordozóvá.

Cseke Szilárd nem egyetlen médiumban vagy stílusban gondolkodik.

Cseke Szilárd univerzuma a Műcsarnokban

A most bemutatott festményei és térbeli alkotásai folyamatban lévő változásokat reprezentálnak, vizuális modellekként értelmezhetők, akár szimbolikusan dekódolhatók. Ez a nyitottság jól illeszkedik az életmű egészéhez.

Cseke munkásságát gyakran a „reneszánsz ember” sokoldalúságával írják le: nem egyetlen médiumban vagy stílusban gondolkodik, hanem folyamatosan új nyelveket keres.

Ez a szabadságvágy nemcsak a művek formájában, hanem a mögöttük húzódó attitűdben is tetten érhető.

A kiállítás egy korábbi, nemzetközi szinten is jelentős állomásra is visszautal. A 2015-ös Velencei Képzőművészeti Biennálén bemutatott Fenntartható identitások projekt – amely a magyar pavilonban valósult meg German Kinga kurátori koncepciója mentén – már akkor is a rendszerek, hálózatok és identitások kérdéseit vizsgálta. Ennek a gondolkodásnak a lenyomatai most új kontextusban térnek vissza.

A június 7-ig megtekinthető tárlat katalógusában Barabási-Albert László is megfogalmazta gondolatait, akivel most a Műcsarnokban tudatosan kerültek időben egymás mellé.

A hálózatkutató szerint a digitális nyomok nem csupán múltunkat írják le, hanem jövőnket is formálják, s ez sokkal értékesebb, mint amilyen a múltunk valaha is volt.

Ez a perspektíva különös súlyt ad Cseke Szilárd munkáinak, amelyek szintén rendszerekben, kapcsolódásokban és lehetséges jövőképekben gondolkodnak.