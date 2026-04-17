Rekordáron kelt el egy Monet-festmény, ami már a Vízililiomokat sejteti

Ugyanezen az aukción egy másik Monet-alkotás, a Port-villez-i szigetek, 1883) is gazdára talált 6,45 millió euróért (2,4 milliárd forint). A két kép közös vonása nem csupán az alkotó személye: mindkettő a Szajna vidékét ábrázolja, azt a tájat, amely Monet életének utolsó évtizedeiben szinte kimeríthetetlen inspirációs forrássá vált.

Monet Vízililiomok, 1907 című festménye. Fotó: Wikipédia

Monet, a reggeli fény festője

A Vétheuil reggeli fényben 1901-ben készült, amikor Monet már Giverny közelében élt, és festészetében egyre inkább a látvány pillanatnyi változásai érdekelték. Vétheuil – ahol korábban is hosszabb időt töltött – különösen fontos helyszín volt számára: itt dolgozta ki azt a látásmódot, amelyben a táj már nem pusztán ábrázolt motívum, hanem a fény és a hangulat hordozója.

Ez a festmény nem egy konkrét látvány „leírása”, sokkal inkább egy érzéki benyomás rögzítése. A reggeli fény finom rezgése, a vízfelszín tükröződései és a levegő párás áttetszősége mind azt mutatja, hogy Monet figyelme ekkorra teljesen a fény változásaira összpontosult.

Átmenet egy új korszakba

A két kép különlegessége éppen ebben rejlik: átmenetet képeznek Monet korábbi tájképfestészete és késői, szinte absztrakt világot teremtő korszakai között. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint ezek a művek már egyértelműen előrevetítik a híres Vízililiomok megszületését.

A horizont elmosódik, a formák feloldódnak, és a kép egyre inkább a színek és fények játékává válik. Monet már nem a tájat festi, hanem azt, ahogyan látjuk – vagy inkább érzékeljük. Ez a szemlélet teszi a Vétheuil reggeli fényben című képet művészettörténeti szempontból is kiemelkedővé.

A pillanat ára

A festmény csaknem száz éven át magángyűjteményben volt, így ritkán került a nyilvánosság elé.

Az aukció tehát nemcsak az ár miatt vált különlegessé, hanem azért is, mert egy olyan műalkotás került reflektorfénybe, amely eddig szinte rejtve maradt a nagyközönség elől.

A mostani rekord ugyan elmarad Monet abszolút csúcstartó művétől – a Szénaboglyák 2019-ben 110,7 millió dollárért (mai áron 34 milliárd forint) kelt el New Yorkban –, mégis jól mutatja, hogy az impresszionizmus iránti érdeklődés továbbra is töretlen.

A Vétheuil reggeli fényben sikere arra is rávilágít, hogy Monet festészete mennyire időtálló.

Amit ő keresett – a fény pillanatnyi állapotát, a látvány mulandó szépségét –, az ma is ugyanúgy megszólítja a nézőt.