Párizsba vándorolnak Ferenczy Károly művei

– A Szépművészeti Múzeum és francia partnerintézménye közös szervezésében a Ferenczy-életmű rangjához méltó tárlat nyílt meg Párizsban – mondta Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.
Hozzátette:
Az idén 120. születésnapját ünneplő intézmény jubileumi évét erős francia fókusz jellemzi; a most megnyílt párizsi tárlat mellett májusban nagyszabású Victor Vasarely-, ősszel pedig Paul Gauguin-kiállítás nyílik a Szépművészetiben.
A főigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a Szépművészeti Múzeum szervezésében az elmúlt években több jelentős külföldi intézményben is önálló kiállításokon mutatkozhattak be a budapesti múzeum műtárgyai és a magyar képzőművészet kiemelkedő alkotásai. A londoni Royal Academy of Artsban, a bécsi Kunstforumban, a római Galleria d’Arte Modernában, a párizsi Musée d’Orsay-ben és a Musée du Luxembourg-ban, a milánói Palazzo Realéban, a madridi Museo Thyssen-Bornemisza-ban, valamint a bilbaói Guggenheim Múzeumban összesen több százezren találkozhattak a magyar remekművekkel.
