Párizsba vándorolnak Ferenczy Károly művei

A tárlat tematikus egységekkel tagolt, kronologikus rendben követi nyomon a festő pályafutását. A blokkok logikáját a művészi életút meghatározó földrajzi helyszínei, a műfajok és a témacsoportok, valamint a stiláris összefüggések adják.

Ennek megfelelően külön hangsúlyt kap Szentendre és a nagybányai művésztelep a kapcsolódó magyar festők munkáinak bemutatásával együtt. A kiállítás emellett önálló szekcióban foglalkozik Ferenczy bibliai témájú műveivel is.

Tájképei korszakok és témák szerint csoportosítva jelennek meg, míg műtermi képei – cirkuszi jelenetek, artisták, birkózók, portrék és csendéletek – további tematikus fejezetekben kaptak helyet. A tárlat külön hangsúlyt fektet az alkotói folyamat bemutatására is: Ferenczy festészete mellett sokrétű grafikai munkásságába is betekintést nyújt, többek között karikatúrák, előtanulmányok, önálló rajzok, illusztrációk és plakáttervek révén.

A párizsi kiállításon Ferenczy magyar pályatársainak – a nagybányai művésztelep első generációjához tartozó Iványi Grünwald Béla, Réti István, Thorma János, Glatz Oszkár és Hollósy Simon – néhány kiemelkedő műve is látható.

A kiállítást egy gazdagon illusztrált, francia nyelvű tudományos katalógus kíséri, amely átfogó képet ad az életműről, bemutatva Ferenczy alkotói korszakait, munkásságának helyszíneit és főbb témáit.