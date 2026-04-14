Párizsba vándorolnak Ferenczy Károly művei

Ferenczy Károly (1862–1917) művészete első alkalommal mutatkozik be külföldön nagyszabású, monografikus kiállításon. Franciaország egyik legjelentősebb múzeumában, a párizsi Petit Palais-ban hétfőn nyílt átfogó retrospektív tárlat áttekintést nyújt a magyar modernizmus egyik kiemelkedő alakjának életművéről. A kiállítás bemutatja Ferenczy fő műveit és alkotói pályájának valamennyi korszakát. A szeptember 6-ig látható Károly Ferenczy: Modernité hongroise című kiállításon mintegy 140 mű – köztük több mint nyolcvan festmény és számos grafika – tekinthető meg.

2026. 04. 14. 16:59
– A Szépművészeti Múzeum és francia partnerintézménye közös szervezésében a Ferenczy-életmű rangjához méltó tárlat nyílt meg Párizsban – mondta Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

A párizsi Ferenczy-kiállítás plakátja.

Az idén 120. születésnapját ünneplő intézmény jubileumi évét erős francia fókusz jellemzi; a most megnyílt párizsi tárlat mellett májusban nagyszabású Victor Vasarely-, ősszel pedig Paul Gauguin-kiállítás nyílik a Szépművészetiben.

A főigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a Szépművészeti Múzeum szervezésében az elmúlt években több jelentős külföldi intézményben is önálló kiállításokon mutatkozhattak be a budapesti múzeum műtárgyai és a magyar képzőművészet kiemelkedő alkotásai. A londoni Royal Academy of Artsban, a bécsi Kunstforumban, a római Galleria d’Arte Modernában, a párizsi Musée d’Orsay-ben és a Musée du Luxembourg-ban, a milánói Palazzo Realéban, a madridi Museo Thyssen-Bornemisza-ban, valamint a bilbaói Guggenheim Múzeumban összesen több százezren találkozhattak a magyar remekművekkel.

A tárlat tematikus egységekkel tagolt, kronologikus rendben követi nyomon a festő pályafutását. A blokkok logikáját a művészi életút meghatározó földrajzi helyszínei, a műfajok és a témacsoportok, valamint a stiláris összefüggések adják. 

Ennek megfelelően külön hangsúlyt kap Szentendre és a nagybányai művésztelep a kapcsolódó magyar festők munkáinak bemutatásával együtt. A kiállítás emellett önálló szekcióban foglalkozik Ferenczy bibliai témájú műveivel is.

Tájképei korszakok és témák szerint csoportosítva jelennek meg, míg műtermi képei – cirkuszi jelenetek, artisták, birkózók, portrék és csendéletek – további tematikus fejezetekben kaptak helyet. A tárlat külön hangsúlyt fektet az alkotói folyamat bemutatására is: Ferenczy festészete mellett sokrétű grafikai munkásságába is betekintést nyújt, többek között karikatúrák, előtanulmányok, önálló rajzok, illusztrációk és plakáttervek révén.

A párizsi kiállításon Ferenczy magyar pályatársainak – a nagybányai művésztelep első generációjához tartozó Iványi Grünwald Béla, Réti István, Thorma János, Glatz Oszkár és Hollósy Simon – néhány kiemelkedő műve is látható.

A kiállítást egy gazdagon illusztrált, francia nyelvű tudományos katalógus kíséri, amely átfogó képet ad az életműről, bemutatva Ferenczy alkotói korszakait, munkásságának helyszíneit és főbb témáit.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
