A Fradi játékosa két topligában tudná elképzelni Robbie Keane-t, az edző reagált a szavaira

A Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője továbbra sem foglalkozik az őt övező pletykákkal. Robbie Keane a Sky Sportsnak számolt be a munkájáról, ugyanitt honfitársa, az FTC játékosaként futballozó Callum O’Dowda is elmondta a véleményét Keane-ről.

2026. 05. 07. 12:46
Robbie Keane két mérkőzéssel az idény vége előtt még nem tudja, hogy irányításával az FTC nulla, egy vagy két trófeával zár-e Fotó: Mirkó István
Az interjúban Robbie Keane több témát is érintett, többek között elárulta, hogy a húszas évei végén döntötte el, hogy edző akar lenni, és akár külföldön is szívesen kipróbálja magát benne. Amikor edzői stratégiájáról kérdezték, közölte, hogy ő a direktebb futballt támogatja, gyorsabb támadásokkal, de ez a játékoskerettől is függ. 

A mostani idénybeli nemzetközi sikereket Keane úgy értékelte, hogy boldog, amiért az egyik legkisebb költségvetéssel Európa-liga-nyolcaddöntőig jutott a csapat.

– Így is nehéz azt mondanom, hogy büszke vagyok erre, mert mindig többet szeretnék, de boldog vagyok azzal, amit csinálok. Ugyanakkor hiszem, hogy van ebben még több. Nem vehetem le a szemem a célról. Hinnem kell benne, hogy tovább tudok fejlődni, tovább tudom hajtani és motiválni magam minden egyes nap. Akár nyerek, akár veszítek, reggelente ugyanazzal a motivációval kelek fel: jobbá tenni a játékosokat, elhitetni velük, hogy valami különlegeset építünk, és hogy bárki ellen pályára léphetünk azzal a hittel, hogy nyerhetünk. Ha megvan ez a mentalitás, és a játékosok is érzik ezt a menedzserükön, akkor ők is átveszik ezt a hitet.

​Callum O’Dowda az FTC edzőjéről

A Sky Sports Keane-ről megkérdezte honfitársát, a tavaly nyáron a Fradihoz igazolt ír középpályást is. Az idényben eddig 31 tétmérkőzésen szerepelt Callum O’Dowda elárulta, hamar látszott, hogy követelező, de jó edzőről van szó, akiben megvan a „gyilkos ösztön”.

– Nála abszolút megvan a győztes mentalitás. A mindennapokban élvezhető vele a munka, de közben maximális profizmust vár el – mondta a 32-szeres ír válogatott futballista. – Szerintem akár a Premier League-ben is lehet menedzser. Hogy megnyeri-e majd, azt nem tudom. De az sem lepne meg, ha egyszer Olaszországban, a Serie A-ban dolgozna. Ott is volt már korábban az Internél, szóval szerintem előbb-utóbb ez is megtörténhet.

Keane reagált játékosa előbbi megjegyzésére, és egyetértett azzal, hogy követelőző, de ezt azzal magyarázta, hogy mindig hisz abban, hogy mindenkiben több van.

Az FTC-nek még két mérkőzése van hátra az idényből, szombaton és egy héttel később is a Zalaegerszeg lesz az ellenfél – előbb az MK-döntőben, majd a bajnokság utolsó fordulójában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
