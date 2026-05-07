A Fradi játékosa két topligában tudná elképzelni Robbie Keane-t, az edző reagált a szavaira

Az interjúban Robbie Keane több témát is érintett, többek között elárulta, hogy a húszas évei végén döntötte el, hogy edző akar lenni, és akár külföldön is szívesen kipróbálja magát benne. Amikor edzői stratégiájáról kérdezték, közölte, hogy ő a direktebb futballt támogatja, gyorsabb támadásokkal, de ez a játékoskerettől is függ.

A mostani idénybeli nemzetközi sikereket Keane úgy értékelte, hogy boldog, amiért az egyik legkisebb költségvetéssel Európa-liga-nyolcaddöntőig jutott a csapat.

– Így is nehéz azt mondanom, hogy büszke vagyok erre, mert mindig többet szeretnék, de boldog vagyok azzal, amit csinálok. Ugyanakkor hiszem, hogy van ebben még több. Nem vehetem le a szemem a célról. Hinnem kell benne, hogy tovább tudok fejlődni, tovább tudom hajtani és motiválni magam minden egyes nap. Akár nyerek, akár veszítek, reggelente ugyanazzal a motivációval kelek fel: jobbá tenni a játékosokat, elhitetni velük, hogy valami különlegeset építünk, és hogy bárki ellen pályára léphetünk azzal a hittel, hogy nyerhetünk. Ha megvan ez a mentalitás, és a játékosok is érzik ezt a menedzserükön, akkor ők is átveszik ezt a hitet.