fradimlszmariano gómezhonosításnemzeti érdek

Az MLSZ tudta nélkül, nemzeti érdekből húzott váratlant a Ferencváros

Továbbra is téma Mariano Gómez helyzete, akinek honosítását nem sokkal az Újpest elleni derbi előtt jelentette be a Ferencváros. A Fradi játékosa a Magyar Labdarúgó-szövetség tudta nélkül, kiemelt nemzeti érdekből lett magyar állampolgár, ugyanakkor hiába szeretne bemutatkozni a magyar válogatottban, erre a közeljövőben nem lesz lehetősége.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 12:08
Az Újpest–FTC derbi előtt lett magyar állampolgár Mariano Gómez, a zöld-fehérek argentin védője
Az Újpest–FTC derbi előtt lett magyar állampolgár Mariano Gómez, a zöld-fehérek argentin védője Forrás: Fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyarszabályban tehát a Ferencváros hasznára lehet Gómez honosítása, ugyanakkor hiába hangsúlyozta a futballista, hogy szeretne bemutatkozni a magyar válogatottban, hogy erre egyáltalán esély nyíljon, még várni kell. 

Magyar felmenő híján csak akkor léphetne pályára a nemzeti együttesben, ha megszakítás nélkül legalább öt éven át Magyarországon játszik, 

vagyis 2031 előtt biztosan nem kaphat meghívót. Akkor már a 32. életévét tapossa majd, így kérdéses, hogy egyáltalán szóba kerül a neve a keret-összeállításnál. Persze ehhez előbb le kell húzni azt az öt évet Magyarországon, így ez a kérdés még jó ideig nem lesz napirenden...

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmandiner

Hogy mik vannak?!

Bayer Zsolt avatarja

Pulicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.