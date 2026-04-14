Robbie KeaneFTCcsalád

Az ismeretlen Robbie Keane: kitárulkozás a szűkös gyerekkorról és a csodás feleségről

Talán még sohasem tapasztalt őszinte kitárulkozás. Robbie Keane nemcsak futballistaként, edzőként, hanem érző emberként mutatta be önmagát egy több mint másfél órás podcastben. A Ferencváros vezetőedzője őszintén beszélt arról, milyen szerény körülmények közül indult, mit kapott a szüleitől akkor is, amikor anyagilag kevés jutott, és miért tartja a legnagyobb támaszának a feleségét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 12:06
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője őszintén beszélt a családjáról Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robbie Keane – Management, Mindset and Playing for Ireland, azaz Robbie Keane – edzői lét, szemlélet és elkötelezettség Írországért. Ez az ismert ír énekes, egyben korábbi utánpótlás-válogatott futballista Nicky Byrne Robbie Keane-nel készített több mint másfél órás podcastjének a címe, amit Magyarországon elsőként a Metropol szemlézett. Ami Írország felől érthető. Az igazán fontos hívószó mégis inkább a család, és persze a szakember jelenlegi életében a Ferencváros is kiemelt szerepet tölt be.

Robbie Keane családja: a két fia, Robert és Hudson, valamint a felesége, Claudine. A kedvükért felhagyna az edzői munkával az FTC-nél. Forrás: Claudine Keane/Instagram

A Ferencváros ír vezetőedzője nem a csillogás, hanem a gyerekkora felől közelített önmagához. Azt a világot tárta fel, amelyben nem a bőség volt a meghatározó, mégis szeretetben és figyelemben nőtt fel. Ez adja a vallomás legerősebb rétegét: Keane nem szegénységtörténetet mesélt, hanem hálát mond azért, amit kapott.

A család meleg, a nagyvonalú édesapa és a takarítónőként dolgozó édesanya

Robbie Keane különösen melegen beszélt a szüleiről. Édesapjáról így fogalmazott:

Apám nem volt futballista. Énekesként kereste a pénzt, pubokban lépett fel szerte az országban. De mire hazaért, nem sok maradt a keresetéből. Ő volt a legnagyvonalúbb ember a világon, mindenkit meghívott egy korsó sörre.

Édesanyjáról pedig ezt mondta:

Anyám takarítóként dolgozott az iskolában, szóval elképzelhetitek, nem volt sok mindenünk, de úgy éreztem, hogy mindent megkaptam amiatt, amit ők adtak nekünk.

Ez a néhány mondat többet mond el Robbie Keane-ről, mint akármelyik statisztika. A világklasszis csatárból lett edző pontosan tudja, honnan jött, és nem felejti el, kik alapozták meg azt az utat, amely végül a nemzetközi futball elitjébe vezette.

Robbie Keane legnagyobb támasza: a felesége, Claudine

Robbie Keane legalább ennyire nyíltan beszélt amúgy rendkívül csinos feleségéről is, akinek szerepét kulcsfontosságúnak nevezte a pályafutásában. A mai élethelyzetére utalva, amikor Európát járja vezetőedzőként, különösen hangsúlyozta, milyen nehéz a sok külön töltött idő, és milyen sokat jelent számára az otthoni háttér.

Claudine a legnagyobb támogatóm. Ha belegondolunk, sokat vagyok távol az otthontól, sokat vagyunk távol egymástól. De megérti, mennyire szeretem, amit csinálok, és hogy mit akarok elérni.

Aztán elhangzott talán a beszélgetés legerősebb mondata is, amely mindennél jobban megmutatja, Robbie Keane hogyan gondolkodik a családról és a hivatásáról:

Az ő támogatása nélkül nem nyernék bajnokságokat és kupákat, mert számomra a család a legfontosabb. Ha azt akarnák, hogy abbahagyjam, akár holnap abbahagynám.

Mindez nem közhely, hanem valódi értékrend, Robbie Keane családi életéről véletlenül sem lehet szaftos pletykákat hallani. Mint mondta, a két fia, Robert és Hudson éppúgy áldozatot hoz érte, mint a felesége – miközben ő a futballnak él.

Családi képek Robbie Keane feleségének Instagram-oldaláról:

A futball csúcsán is megmaradt annak, aki volt

A podcast egyik legérdekesebb tanulsága, hogy Keane ma is ugyanazzal a belső hajtóerővel beszél a munkáról, mint amely egykor játékosként jellemezte. A tehetsége és a szorgalma már futballistaként is a legmagasabb szintre emelte, most pedig edzőként is hasonlóan eltökélt. Nem véletlen, hogy szavaiból nem az elégedettség, inkább a további bizonyítás vágya hallatszik ki.

A szerény dublini közegből indulva eljutott az angol és az olasz elitfutballba, később az MLS-be, ma pedig edzőként is komoly célokért dolgozik. A történetében az rokonszenves: hogy Robbie Keane a csúcs közelében sem szakadt el attól az értékrendtől, amit otthonról hozott.

A Fradinál is bizonyított, de most jön az igazi idegfeszítő hajrá

Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Ferencváros irányítását, és egyből bajnok címre vezette az akkor kissé zilált csapatot. Rögtön felfigyelt Tóth Alex tehetségére, aki mindenekelőtt neki köszönheti, hogy az NB II helyett a Premier League-be vezetett az útja. A 2025/26-os idényben az FTC az Európa-ligában egészen a legjobb 16-ig jutott, igaz, a bajnokságban, az NB I-ben nagy harcot vív a címvédésért. Kedden a Puskás Akadémia elleni elhalasztott bajnoki vár a csapatra, vasárnap pedig Győrben az ETO elleni csúcsrangadó.

Az ír szakember arról is beszélt, büszke a Fradival elért eredményekre, pedig az MLSZ szabályozása miatt nincs könnyű dolga.

Dolgozik-e majd a Premier League-ben?

A podcastben az alábbi témák is szóba kerültek:

  • az ír válogatott, benne Robbie Keane saját szerepe és felelőssége,
  • az ír szurkolók,
  • a Tottenhamnél töltött időszak,
  • az Internél szerzett tapasztalatok,
  • a „hollywoodi évek”, vagyis az MLS és a Los Angeles Galaxy,
  • a játékosból edzővé válás nehézségei,
  • a Ferencvárosnál végzett munka,
  • az MLSZ szabályainak való megfelelés kihívásai,
  • a menedzseri gondolkodásmód és a további szakmai ambíciók.

Robbie Keane most is ugyanazt viszi magával, amit a podcastben megfogalmazott: a futballért él, amihez a családja adja a hátországot. A Ferencváros edzője lehet sikeres szakember, lehet ambiciózus győztes alkat, de közben megmaradt annak a dublini fiúnak is, aki nem éppen jólétben nőtt fel, mégis mindent megkapott.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.