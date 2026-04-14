Az ismeretlen Robbie Keane: kitárulkozás a szűkös gyerekkorról és a csodás feleségről

Robbie Keane – Management, Mindset and Playing for Ireland, azaz Robbie Keane – edzői lét, szemlélet és elkötelezettség Írországért. Ez az ismert ír énekes, egyben korábbi utánpótlás-válogatott futballista Nicky Byrne Robbie Keane-nel készített több mint másfél órás podcastjének a címe, amit Magyarországon elsőként a Metropol szemlézett. Ami Írország felől érthető. Az igazán fontos hívószó mégis inkább a család, és persze a szakember jelenlegi életében a Ferencváros is kiemelt szerepet tölt be.

Robbie Keane családja: a két fia, Robert és Hudson, valamint a felesége, Claudine. A kedvükért felhagyna az edzői munkával az FTC-nél. Forrás: Claudine Keane/Instagram

A Ferencváros ír vezetőedzője nem a csillogás, hanem a gyerekkora felől közelített önmagához. Azt a világot tárta fel, amelyben nem a bőség volt a meghatározó, mégis szeretetben és figyelemben nőtt fel. Ez adja a vallomás legerősebb rétegét: Keane nem szegénységtörténetet mesélt, hanem hálát mond azért, amit kapott.

A család meleg, a nagyvonalú édesapa és a takarítónőként dolgozó édesanya

Robbie Keane különösen melegen beszélt a szüleiről. Édesapjáról így fogalmazott:

Apám nem volt futballista. Énekesként kereste a pénzt, pubokban lépett fel szerte az országban. De mire hazaért, nem sok maradt a keresetéből. Ő volt a legnagyvonalúbb ember a világon, mindenkit meghívott egy korsó sörre.

Édesanyjáról pedig ezt mondta:

Anyám takarítóként dolgozott az iskolában, szóval elképzelhetitek, nem volt sok mindenünk, de úgy éreztem, hogy mindent megkaptam amiatt, amit ők adtak nekünk.

Ez a néhány mondat többet mond el Robbie Keane-ről, mint akármelyik statisztika. A világklasszis csatárból lett edző pontosan tudja, honnan jött, és nem felejti el, kik alapozták meg azt az utat, amely végül a nemzetközi futball elitjébe vezette.

Robbie Keane legnagyobb támasza: a felesége, Claudine

Robbie Keane legalább ennyire nyíltan beszélt amúgy rendkívül csinos feleségéről is, akinek szerepét kulcsfontosságúnak nevezte a pályafutásában. A mai élethelyzetére utalva, amikor Európát járja vezetőedzőként, különösen hangsúlyozta, milyen nehéz a sok külön töltött idő, és milyen sokat jelent számára az otthoni háttér.

Claudine a legnagyobb támogatóm. Ha belegondolunk, sokat vagyok távol az otthontól, sokat vagyunk távol egymástól. De megérti, mennyire szeretem, amit csinálok, és hogy mit akarok elérni.

Aztán elhangzott talán a beszélgetés legerősebb mondata is, amely mindennél jobban megmutatja, Robbie Keane hogyan gondolkodik a családról és a hivatásáról:

Az ő támogatása nélkül nem nyernék bajnokságokat és kupákat, mert számomra a család a legfontosabb. Ha azt akarnák, hogy abbahagyjam, akár holnap abbahagynám.

Mindez nem közhely, hanem valódi értékrend, Robbie Keane családi életéről véletlenül sem lehet szaftos pletykákat hallani. Mint mondta, a két fia, Robert és Hudson éppúgy áldozatot hoz érte, mint a felesége – miközben ő a futballnak él.