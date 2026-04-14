Robbie Keane feje fájhat, de mit jelenthet az FTC-re nézve a Puskás Akadémia meghökkentő mérlege?

Az FTC bizonyos szempontból nyugodtan készülhet a Puskás Akadémia elleni mérkőzésre. Bármi is történik kedd este a Groupama Arénában, Robbie Keane legénysége saját kezében tartja a sorsát az NB I-es aranyért folyó versenyben. Ugyanakkor mégis fontos lenne a Fradinak a győzelem a 26. fordulóból elhalasztott mérkőzésen a győzelem, azzal ugyanis az ETO elé ugrana a tabellán, s az FTC helyett a győriek lennének győzelmi kényszerben a két zöld-fehér csapat vasárnapi „bajnoki döntőjén”.

Ebben az idényben a Puskás Akadémia egyszer már tudott nyerni az FTC vendégeként, kedden a felcsútiak mellett az NB I éllovasa, az ETO FC is a duplázásban bízik Fotó: Ladóczki Balázs

Pontszámban ugyan csupán utolérné kihívóját a címvédő Ferencváros, de több győzelmének köszönhetően a pontegyenlőség a budapesti csapatnak kedvezne.

Kire számíthat az FTC vezetőedzője, Robbie Keane?

A Fradi és a Puskás Akadémia egyaránt múlt pénteken játszott legutóbb, s mindkét csapat rosszul kezdte a meccsét. Az FTC viszont a gyenge első félidő és Robbie Keane öltözőbeli kifakadása után a második játékrészben fordított, végül 3-1-re nyert a DVTK ellen. Az ír szakember mégsem volt maradéktalanul boldog, s akkori panaszai a keddi találkozó szempontjából is fontosak.