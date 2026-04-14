Robbie Keane feje fájhat, de mit jelenthet az FTC-re nézve a Puskás Akadémia meghökkentő mérlege?

Az ETO FC elleni dupla rangadó, az előrehozott „bajnoki döntő” és a Magyar Kupa-elődöntő előtt az FTC kedd este bepótolja a Puskás Akadémia elleni mérkőzését, amelyet a Fradi márciusi, Braga elleni Európa-liga párharca miatt halasztottak el. Az utóbbi években rendre dobogós felcsútiak múlt héten éppen a győriektől kaptak ki simán: a Puskás Akadémia az ETO-tól egy pontot sem tudott elvenni az idényben, az FTC-t viszont másodszor is megtréfálná.

2026. 04. 14. 5:42
Robbie Keane vakarhatja a fejét, ki lesz bevethető az FTC Puskás Akadémia elleni meccsén, a Fradi győzelemmel az ETO elé, az NB I élére ugrana
Az FTC bizonyos szempontból nyugodtan készülhet a Puskás Akadémia elleni mérkőzésre. Bármi is történik kedd este a Groupama Arénában, Robbie Keane legénysége saját kezében tartja a sorsát az NB I-es aranyért folyó versenyben. Ugyanakkor mégis fontos lenne a Fradinak a győzelem a 26. fordulóból elhalasztott mérkőzésen a győzelem, azzal ugyanis az ETO elé ugrana a tabellán, s az FTC helyett a győriek lennének győzelmi kényszerben a két zöld-fehér csapat vasárnapi „bajnoki döntőjén”.

Ebben az idényben a Puskás Akadémia egyszer már tudott nyerni az FTC vendégeként, kedden a felcsútiak mellett az NB I éllovasa, az ETO FC is a duplázásban bízik Fotó: Ladóczki Balázs

Pontszámban ugyan csupán utolérné kihívóját a címvédő Ferencváros, de több győzelmének köszönhetően a pontegyenlőség a budapesti csapatnak kedvezne.

Kire számíthat az FTC vezetőedzője, Robbie Keane?

A Fradi és a Puskás Akadémia egyaránt múlt pénteken játszott legutóbb, s mindkét csapat rosszul kezdte a meccsét. Az FTC viszont a gyenge első félidő és Robbie Keane öltözőbeli kifakadása után a második játékrészben fordított, végül 3-1-re nyert a DVTK ellen. Az ír szakember mégsem volt maradéktalanul boldog, s akkori panaszai a keddi találkozó szempontjából is fontosak.

– Ha jó játékosokat szeretnének látni a magyar mezőnyben, meg kell védeni őket. Kiesett egy fontos játékosunk, és nem tudom, mikor lesz újra bevethető – kritizálta a hazai játékvezetést Keane, aki Yusufot és Acolatsét is kényszerből cserélte le. Az edző újfent beleállt a magyarszabályba is, amely tovább korlátozza, milyen összeállítást dolgozhat ki a keddi meccsre, amelyet a Ferencváros nemzetközi szereplése miatt halasztottak el a 26. fordulóból. 

Az ETO örülne, ha a Puskás Akadémia lenne a mérleg nyelve

A Puskás Akadémia hosszú évek óta leggyengébb NB I-es idénye felé tart, hacsak nem tud a hajrára sokkal jobb formába lendülni, mint amit eddig a tavaszi szezonban mutatott. A legutóbbi hat kiírásban mindig a top 4-ben zárt Hornyák Zsolt csapata – egy kivétellel a dobogó is rendre összejött –, most ehhez nagyon kellene egy Fradi elleni bravúr.

Az őszi szezonban a Puskás Akadémia és a Ferencváros mindkét egymás elleni meccsén 2-1-es vendéggyőzelem született, s a Hornyák-legénység tavasszal is csak idegenben veszélyes, mind a három 2026-os győzelmét Felcsúttól távol aratta.

Ehhez a meghökkentő mutatóhoz hozzátartozik, hogy a Puskás Akadémia a már kiesett Kazincbarcika, a nagy bajban lévő DVTK és a szintén alsóházi Újpest ellen tudott nyerni, a Fradi ebbe a sorba nem illene bele.

Az viszont már most biztos, hogy ha a Puskás Akadémia a mérleg nyelve lesz, annak az ETO örülhet: a győriek ellen ugyanis a pénteki 1-4 után három vereséget tud felmutatni a felcsúti együttes, a Fraditól viszont három pontot már mindenképp elvett a Hornyák-csapat.

NB I, 26. forduló

  • FTC–Puskás Akadémia 18.45 (tv: M4 Sport)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
