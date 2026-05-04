Kiderült a nagy nap programja: ekkor dől el a bajnoki aranyérem sorsa a Fradi és az ETO között
Nyilvánosságra hozta az MLSZ a labdarúgó NB I utolsó, 33. fordulójának menetrendjét. Két mérkőzést május 15-én, pénteken rendeznek, míg a dobogós helyek sorsáról döntő négy találkozó május 16-án, szombaton, egyaránt 17.15-kor kezdődik. Az aranyért az FTC és az ETO FC, a bronzért a DVSC, a Paks és a ZTE van versenyben.
