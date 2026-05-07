dvscetohonvédrobbie keane

Újabb áldozatok az „edzőfaló” NB I-ben? A Fradi a legnagyobb riválisának fizethet

Noha egy forduló még hátravan a labdarúgó NB I 2025–2026-os kiírásából, a csapatok már elkezdték tervezni a következő idény alapjait. A nyáron több csapatnál nem csupán a keretben, edzői fronton is lehetnek változások, és ez akár a két, bajnoki címért harcoló együttest, az ETO FC-t és a Fradit is érintheti.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 4:45
Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője a labdarúgó NB I 31. fordulójában játszott Debreceni VSC–ETO FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 26-án. MTI/Czeglédi Zsolt Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Debrecenben is új szelek fújhatnak

Az egyik legnagyobb esélyes a változtatásra a DVSC. A hajdúságiak irányítását tavaly nyáron vette át Sergio Navarro, amikor egy spanyol hátterű befektetői csoport tűnt fel a klub mellett. Bár a Debrecen jól szerepel a 46 esztendős spanyol szakember irányításával – egy fordulóval a bajnokság vége előtt ugyanannyi ponttal áll a csapat, mint a harmadik helyen található Paks –, egy adott ponton hiába kezdődtek meg a tárgyalások az esetleges hosszabbításról, a Csakfoci értesülései szerint Navarro csak a tervezettnél lényegesen jobb feltételekkel hosszabbított volna.

Ezután elmaradtak az újabb egyeztetések, és mivel a DVSC formája is visszaesett, minimálisra csökkentek az esélyek arra, hogy az új évadban is ő irányítsa a csapatot. A portál úgy tudja, a DVSC vezetése már a lehetséges utód kiválasztásán dolgozik, ám konkrétumok még nincsenek ezzel kapcsolatban.

Hiába a feljutás, Feczkó Tamás jövője sem biztos

Szintén változtatásra készül a frissen feljutó Budapest Honvéd, amelynél külföldi szakember válthatja Feckó Tamást. A Csakfoci úgy tudja, a fővárosiak új koncepció mentén kezdenék meg élvonalbeli szereplésüket, és a DVSC, ZTE kettős nyomdokait követve spanyol trénert szeretnének kinevezni a gárda élére. Bár konkrét nevet nem írt a portál, elvileg a kiszemelt edző jelenleg a spanyol harmadosztályban dolgozik.

Az értesülésnek ugyanakkor ellentmond a Honvéd sportigazgatójának, Fórizs Sándornak a legutóbbi nyilatkozata: a Nemzeti Sportrádióban beszélt arról, hogy egyelőre nem született döntés Feczkó sorsáról.

– Feczkót a Diósgyőrből ismerem, tudtam, hogy nagyon jó egységet képes felépíteni, amit meg is tett. Hogy ő marad-e, arra még pontosan nem tudok válaszolni, ugyanis ha az őszi teljesítményt megnézem, hogy a Honvéd milyen volt az ősszel, és milyen volt tavasszal, akkor el kell gondolkozni, hogy a csapat milyen pályán mozog, felfelé vagy lefelé ível-e. Ezt a tulajdonos úrral át kell beszélnünk. Szerintem a következő napokban, vagy egy-két hétben tudjuk biztosan kijelenteni, hogy vele vagy nélküle folytatjuk-e. Én is csak olvastam, hogy megkereste őt a DVTK. Egy dolgot tudok róla: ő abban nagyon sokat tud segíteni, hogy a másodosztályból az élvonalba feljusson valaki, hiszen ezt megtette már a Balmazújvárossal, az MTK-val és velünk is. De igen, a szerződése a feljutással meghosszabbodott, azt azonban még nem tudom megmondani, hogy vele vagy nélküle folytatjuk-e – nyilatkozta Fórizs.

A szakember jövője tehát úgy is kérdéses, hogy Feczkó éppen a napokban beszélt arról, a feljutással automatikusan meghosszabbodott a szerződése. Amennyiben távozna a Honvédtól, minden bizonnyal nem maradna sokáig munka nélkül, sajtóhírek szerint az NB I-től búcsúzó DVTK is kiszemelte magának.

Az NB I-et is vizsgálták az edzőváltások kapcsán

Hogy ilyen gyakoriak az edzőváltások az NB I-ben, az közel sem meglepő: a napokban éppen a CIES (Sporttudományok Nemzetközi Központja) készített elemzést 55 európai bajnokság, köztük a magyar élvonal edzőcseréiről. Ebből kiderült, hogy az NB I csapatainak 66,7 százalékánál, tehát kétharmadánál történt edzőváltás az elmúlt egy évben. A magyar bajnokság ezzel a vizsgált 55 liga között a 31. helyet foglalja el az edzőváltások gyakoriságát tekintve. Kiderült továbbá, hogy egy edző átlagosan 19,4 hónapot tölt el egy csapatnál, míg a trénerek átlagéletkora 50,8 év az NB I-ben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekvarga judit

Varga Judit színre lépett, Magyar Péternek főhet a feje

Csépányi Balázs avatarja

Komoly hír látott tegnap napvilágot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu