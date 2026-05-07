Újabb áldozatok az „edzőfaló” NB I-ben? A Fradi a legnagyobb riválisának fizethet

Debrecenben is új szelek fújhatnak

Az egyik legnagyobb esélyes a változtatásra a DVSC. A hajdúságiak irányítását tavaly nyáron vette át Sergio Navarro, amikor egy spanyol hátterű befektetői csoport tűnt fel a klub mellett. Bár a Debrecen jól szerepel a 46 esztendős spanyol szakember irányításával – egy fordulóval a bajnokság vége előtt ugyanannyi ponttal áll a csapat, mint a harmadik helyen található Paks –, egy adott ponton hiába kezdődtek meg a tárgyalások az esetleges hosszabbításról, a Csakfoci értesülései szerint Navarro csak a tervezettnél lényegesen jobb feltételekkel hosszabbított volna.

Ezután elmaradtak az újabb egyeztetések, és mivel a DVSC formája is visszaesett, minimálisra csökkentek az esélyek arra, hogy az új évadban is ő irányítsa a csapatot. A portál úgy tudja, a DVSC vezetése már a lehetséges utód kiválasztásán dolgozik, ám konkrétumok még nincsenek ezzel kapcsolatban.

Hiába a feljutás, Feczkó Tamás jövője sem biztos

Szintén változtatásra készül a frissen feljutó Budapest Honvéd, amelynél külföldi szakember válthatja Feckó Tamást. A Csakfoci úgy tudja, a fővárosiak új koncepció mentén kezdenék meg élvonalbeli szereplésüket, és a DVSC, ZTE kettős nyomdokait követve spanyol trénert szeretnének kinevezni a gárda élére. Bár konkrét nevet nem írt a portál, elvileg a kiszemelt edző jelenleg a spanyol harmadosztályban dolgozik.

Az értesülésnek ugyanakkor ellentmond a Honvéd sportigazgatójának, Fórizs Sándornak a legutóbbi nyilatkozata: a Nemzeti Sportrádióban beszélt arról, hogy egyelőre nem született döntés Feczkó sorsáról.

– Feczkót a Diósgyőrből ismerem, tudtam, hogy nagyon jó egységet képes felépíteni, amit meg is tett. Hogy ő marad-e, arra még pontosan nem tudok válaszolni, ugyanis ha az őszi teljesítményt megnézem, hogy a Honvéd milyen volt az ősszel, és milyen volt tavasszal, akkor el kell gondolkozni, hogy a csapat milyen pályán mozog, felfelé vagy lefelé ível-e. Ezt a tulajdonos úrral át kell beszélnünk. Szerintem a következő napokban, vagy egy-két hétben tudjuk biztosan kijelenteni, hogy vele vagy nélküle folytatjuk-e. Én is csak olvastam, hogy megkereste őt a DVTK. Egy dolgot tudok róla: ő abban nagyon sokat tud segíteni, hogy a másodosztályból az élvonalba feljusson valaki, hiszen ezt megtette már a Balmazújvárossal, az MTK-val és velünk is. De igen, a szerződése a feljutással meghosszabbodott, azt azonban még nem tudom megmondani, hogy vele vagy nélküle folytatjuk-e – nyilatkozta Fórizs.