Révész Attila nem árul zsákbamacskát, kendőzetlen őszinteséggel búcsúzik

Révész Attila számára nincs az a pénz, amiért eladná becsületét. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar futball érdeke a Fradi bajnoki címe?

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője korábban úgy fogalmazott, a magyar futball érdekében akár jobb is lehetne, ha a Ferencváros nyerné a bajnokságot. Ezen kijelentésre is reagált Révész Attila: – Sportvezetőként a Győr helyében semmi más nem járna a fejemben, csak a bajnoki cím. Ez egy életre szóló eredmény, ezért teljesen érthető, ha ott senki nem gondolkodik másban. Viszont ha nem sportvezetőként, hanem a magyar futball egyik szereplőjeként nyilatkozom, akkor nem kérdés, hogy a Ferencvárosnak kell bajnoknak lennie.

Gazdaságilag egyértelmű, hogy az FTC sikerei nagy hatást gyakoroltak a magyar futballra: más lett a megítélésünk, mások lettek a transzferértékek, és sokkal több megfigyelő fókuszál ránk.

Búcsú a Kisvárda kispadjától

Révész Attila vezetőedzőként az utolsó meccsén vezeti a Kisvárdát.

Biztosan nem én ülök le a következő idényben a kispadra, ez lesz az utolsó meccsem vezetőedzőként.

– Azt vállaltam, hogy visszajuttatom a csapatot az NB I-be, majd stabilizálom ebben az időszakban, ezt a tulajdonosok és a helyi szponzorok felé is teljesítettem. A klub életében zajló változásokra reagálnunk kell, ezért mindenképpen új edzőt kell hoznunk. Én továbbra is dolgozni fogok a klubért, csak nem ebben a szerepben. Ez a két év viszont alaposan elfárasztott. Ezt nem lehet tovább csinálni egészségkárosodás nélkül. Pihenőre van szükségem. Rengeteg munkát végeztem reggeltől estig, ez nem normális. Most már tényleg belefáradtam, ez az igazság – szögezte le Révész Attila.

Révész Attila Origónak adott interjúja ide kattintva teljes hosszában elérhető.