bajnokbayern münchenpárizs

Bayern–PSG: elszabadult a pokol Párizsban + videó

Párizs lángokban és könnygázban úszott a szerdai éjszakán. Amíg a Paris Saint-Germain játékosai a Bayern München elleni történelmi győzelem után a Bajnokok Ligája-döntőbe jutást ünnepelték, a főváros utcáin káosz tört ki: 127 embert vettek őrizetbe, 11 civil sérült meg – közülük egy súlyosan, tűzijáték-rakétától –, és 23 rendőr is megsérült. Az öröm percei ismét véres és erőszakos éjszakává változtak a francia fővárosban. A francia vezetés előre retteg a PSG budapesti fellépésétől.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 13:20
Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
A PSG győzelme után káosz lett úrra Párizsban

Párizsban az örömittas szurkolók 67 szemeteskukát és 3 járművet is felgyújtottak.

A közösségi médiában közzétett videókon kapucnis személyek láthatók, akik köveket dobálnak a rendőrautókra. Nunez aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Párizs alpolgármestere, Emmanuel Grégoire egyoldalúan jelentette be egy szurkolói zóna felállítását aznapra anélkül, hogy egyeztetett volna a rendőrséggel.

A miniszter hangsúlyozta, hogy általában előzetes egyeztetés szükséges ilyen esetekben, és még megvizsgálják a zóna helyszínét.

Korábban írtunk arról, hogy Nyugat-Európa a bevándorlás miatt fuldoklik, aggasztóak a migrációs adatok Ausztriában is.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekwass albert

Miért nem románul?

Pozsonyi Ádám avatarja

Barkóczi Balázs Wass Albertet gyalázó posztját a Securitate sem írhatta volna szebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
