Bayern–PSG: elszabadult a pokol Párizsban + videó

A PSG győzelme után káosz lett úrra Párizsban

Párizsban az örömittas szurkolók 67 szemeteskukát és 3 járművet is felgyújtottak.

PSG en finale ⚽🔴🔵… et Paris en guerre 🔥🇫🇷



Une fois de plus, la qualification face au Bayern Munich a viré au chaos total : poubelles incendiées, policiers caillassés, 127 interpellations et 23 blessés chez les forces de l’ordre.



La fierté d’une grande victoire ? Totalement… pic.twitter.com/a4copbpp6a — AuSentier (@AuSentier) May 7, 2026

A közösségi médiában közzétett videókon kapucnis személyek láthatók, akik köveket dobálnak a rendőrautókra. Nunez aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Párizs alpolgármestere, Emmanuel Grégoire egyoldalúan jelentette be egy szurkolói zóna felállítását aznapra anélkül, hogy egyeztetett volna a rendőrséggel.

A miniszter hangsúlyozta, hogy általában előzetes egyeztetés szükséges ilyen esetekben, és még megvizsgálják a zóna helyszínét.

