Bayern–PSG: elszabadult a pokol Párizsban + videó

A PSG győzelme után káosz lett úrra Párizsban
Párizsban az örömittas szurkolók 67 szemeteskukát és 3 járművet is felgyújtottak.
A közösségi médiában közzétett videókon kapucnis személyek láthatók, akik köveket dobálnak a rendőrautókra. Nunez aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Párizs alpolgármestere, Emmanuel Grégoire egyoldalúan jelentette be egy szurkolói zóna felállítását aznapra anélkül, hogy egyeztetett volna a rendőrséggel.
A miniszter hangsúlyozta, hogy általában előzetes egyeztetés szükséges ilyen esetekben, és még megvizsgálják a zóna helyszínét.
