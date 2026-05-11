„A kereszténység rejtett vagy nem ismert jelentéseit tárta fel“ – pénteken mutatják be Jean Hani legújabb, magyarul megjelent könyvét

Jean Hani: A fekete szűz. Fotó: Sursum Kiadó

Az újra kiadott kötet mellett elsőként jelenik meg magyar nyelven a kiadó gondozásában Jean Hani A fekete szűz című műve is, amelyben a Szűzanya szeplőtelen fogantatásán keresztül foglalkozik a kötet címéül szolgáló misztériummal. A Szűzanya a lourdes-i magánkinyilatkoztatásai során 1858. március 25-én úgy mutatkozott be Bernadette Soubirousnak a Massabielle-barlangban: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás” – minket is arra híva, hogy részesüljünk misztériumában, ebben lesz segítségünkre Jean Hani legújabb megjelenő művével.

A köteteteket május 15-én pénteken 18 óra mutatják be a Last Exit szellemi műhelyben. A könyvekről Rády Sándor beszélget a Sursum Kiadó vezetőjével, Laki Zoltánnal.

Borítókép: a chartres-i katedrális Fekete Madonnáját ábrázoló szobra, „Notre-Dame du Pilier” (Fotó: AFP)