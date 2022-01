Januári tárlatvezetések Francoise Gilot jubileumi kiállításán

A Várfok Galéria művészkörének legendás alkotója, Francoise Gilot idén ünnepli 100. születésnapját. A Várfok Galéria egy nagyszabású retrospektív-jellegű kiállítással tiszteleg az alkotó előtt. A tárlat január 15-én és január 22-én 16 órától tárlatvezetéssel tekinthető meg, melyeknek keretében Kovács Krisztina, művészettörténész, a Galéria művészeti vezetője kalauzolja körbe a látogatókat a GILOT100 jubileumi kiállításon.

A tárlat Francoise Gilot évtizedek fáradhatatlan tehetségének ünnepe: magángyűjteményekből újra felbukkanó lenyűgöző festmények, monumentális méretű lebegővásznak, Magyarországon először megtekinthető alkotások bizonyítják Gilot méltó helyét a művészettörténetben. Utóbbit az is mutatja, hogy művei olyan neves közgyűjteményekben találhatóak meg, mint a New York-i The Metropolitan Museum of Art vagy a párizsi Centre Pompidou.

Francoise Gilot majd 80 évet átívelő festészeti munkássága diadal, életműve az utóbbi évtizedekben fokról fokra került az őt megillető helyre. Számos csatát kellett megvívnia, míg levetkőzte magáról a „Picasso múzsája” címet és a szakma világszerte elsőrangú, önálló művészként ismerte el. Művészetének gyökerei a 20. századi művészet forradalmi virágkorába vezetnek vissza, ahol közvetlen kapcsolatban állt a kor olyan jeles alkotóival, mint Braque, Matisse, Juan Gris, Paul Éluard, André Breton, Aragon, Cocteau és Robert Capa. A kiállítás otthont ad a fotográfus legendás képének is, melyet 1948-ban Gilot-ról és Picassóról készített.

A Várfok Galéria 2000 óta számos önálló kiállítást rendezett Gilot páratlan életművéből és méltán büszke arra, hogy a művész egyedüli európai galériájának mondhatja magát, amely a mai napig személyes kapcsolatot ápol vele, valamint arra a tényre, hogy Európában itt található a művész elérhető alkotásainak legnagyobb gyűjteménye.

Időpont: január 15. és 22., szombat, 16:00

Helyszín: Várfok Galéria (1012 Budapest, Várfok u. 11.)

Időtartam: 60 perc

Regisztráció: 20 fő

A vezetés magyar nyelvű. A programon való részvétel ingyenes, de kizárólag védettségi igazolvánnyal lehetséges és előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] címen lehetséges a választott időpont megjelölésével. A nagy érdeklődésre való tekintettel, egy e-mail címről maximum 2 fő regisztrációját tudják fogadni.