A beatnemzedék és közönsége Kőbányai János fotóin

A kiállítás egyszerre fontos zenetörténeti dokumentáció és látlelet is egyben a Kádár-korszak késői időszakáról. A hazai beat-, rock- és punkkultúrának ugyan megvoltak a nyugati gyökerei, de a lázadás, amit a regnáló szocialista államhatalom ellen képviseltek, egyedi színezetet adott nemcsak az általuk játszott zenének, hanem a „magyar Woodstockként” ismert tabáni koncertek hangulatának is.

Rockenbauer Zoltán, a kiállítás kurátora szerint a tárlat megmutatja mindazt, ami a történelemkönyvekből kimaradt Forrás: Bach Máté/Petőfi Kulturális Ügynökség

Rockenbauer Zoltán, a kiállítás kurátora rámutatott, hogy a hazai beatkultúra „sajátosan magyar jellegzetességeket öltött, nemcsak külsőségekben, de abban is, hogy az idősebb generációval szembeni lázadásba a szocialista rendszer ifjúságpolitikájával szembeni elégedetlenség keveredett.”

A tárlat megmutatja mindazt, ami a történelemkönyvekből kimaradt: a Kádár-korszak csendes forrongását, a fiatalokat, akik egy-egy számmal a rendszer elleni lázadást élték át. Kőbányai János képein keresztül szinte halljuk a korszak legendás zenekarainak dübörgését, a tömeg lüktető moraját, érezzük a dohányszagú koncerttermek nehéz levegőjét. Fotói testközelbe hozzák a lázadó nemzedék későbbi ikonikus sztárjait, és megelevenedik a „tűrt” vagy éppen „tiltott” koncertek sokszor üldözött közönsége is. Pillanatok, amelyek később meghatározták a magyar zenetörténetet.

Kőbányai János a kiállítás kiadványában azt írta, a beatzene látszólag egy szórakoztató zenei műfaj, de egészen más is. „Forradalom” – ahogy fogalmaz. Hozzátéve, a beatkorszak hozzájárult a rendszerváltáskor ahhoz is, „hogy az átállás vér nélkül, s nagyobb zökkenők nélkül lebonyolódhatott, ez a beatkorszak küzdelmeinek és tudatformáló, a szabadságigényt ébren tartó erejének köszönhető.”

A kiállítás részeként kivetítőkön keresztül is bepillanthattunk a korszak táncos-zenés hangulatvilágába: láthatjuk Sándor Pál rendezésében az LGT 1978-as tabáni koncertfilmjét és egy 1980-as Beatrice-koncertet is. Megjelennek a kiállítótérben a Retro Design Center tárgyai is, megidézve a korszak harsány színeit. A megnyitó záróakkordjaként exkluzív, korszakidéző koncertet adott Karácsony James és zenekara, visszaröpítve a közönséget abba az időbe, amikor még mindenki másképp csinálta.