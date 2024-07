A világhírű magyar fotós három korszaka

A Magyar Nemzeti Múzeum André Kertész világhírű fotóművész születésének 130. évfordulója alkalmából kiállítássorozatot rendez idén három helyszínen, amelyek a 2021-ben New Yorkból vásárolt Kertész-képekből válogatva mutatnak be korábban nem látott fotókat, fényképészeti ritkaságokat.

André Kertész esztergomi kiállításának katalógusa 1982-ből. Fotó: MTI/Purger Tamás

A kiállítássorozathoz kapcsolódva három kötet is megjelent a Nemzeti Múzeum gondozásában:

André Kertész Esztergomban, A lélegző archívum – André Kertész háborús naplója és levelei, valamit A felejtés csele címmel. A kötetek szerzője Fisli Éva, a kiállítások kurátora.

Az André Kertész Esztergomban című kiadvány azt a kérdést járja körül, hogy egy 91 évet élt, és az utolsó éveiben is aktív alkotó művészt meg lehet-e érteni korai fényképein és néhány töredékes naplóbejegyzésén keresztül.

A kötet a kiállítás első állomásához, az esztergomi MNM Balassa Bálint Múzeumban bemutatott, azonos című kiállításhoz készült, és a fiatal André Kertész Esztergomban és környékén készített vintázskópiáiból nyújt válogatást.

A lélegző archívum a franciaországi Kertész-hagyatékban őrzött dokumentumok, és a 2021-ben New Yorkból vásárolt vintázsképek első közös kiadása.

Az első világháborúból származó fényképek és szövegek közelebb viszik az olvasót a ma világszerte André Kertész néven ismert fotográfushoz. A napló olvasása során jól látható, ahogy az érzékeny és távolságtartó fiatalember figyelme hogyan nyílik ki fokozatosan a világra. Barátságokat köt, gyönyörű és rettenetes tájakon jár, tífuszbetegként, a fronton és sebesültként is szembenéz a halállal. Bár időskori visszaemlékezéseiben Kertész tudatos, sőt született fényképésznek látta magát, aki kezdettől fogva tudta, hogy fotográfiával fog foglalkozni, a korabeli források tükrében inkább úgy tűnik, a kamera eleinte elsősorban kapcsolatteremtésre szolgált, és csak fokozatosan vált az önkifejezés eszközévé a kezében.

A felejtés csele című könyvből az olvasó megtudhatja, hogy André Kertész késői polaroidjain saját lakását teszi műteremmé, ahol könyvek, fotók, tárgyak és az ablak kínálta perspektívák adják a nyersanyagot, amellyel dolgozni kezd.

Gyakran használja a fény és az árnyék kontrasztját is, előszeretettel veszi elő korábbi felvételeit, és komponál köréjük új kontextust, értelmezi újra múltjának egy-egy darabját. A halott feleségének ajánlott From My Window című albumában szereplő polaroid képek egy évekig tartó gyászmunka eredményei.

A kötetek a Nemzeti Múzeum boltjában vásárolhatók meg.