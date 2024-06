Visszatér a Backstreet Boys: Budapesten lép fel a legsikeresebb fiúbanda sztárja

Százharmincmillió példányt meghaladó lemezeladásával, rekordokat döntő turnéival, toplistás slágerek hosszú sorával, a kilencvenes évek elején formálódott énekes csapat minden idők legsikeresebb és legkeresettebb fiúbandájaként írta be nevét poptörténelembe. A Backstreet Boys 1999-ben az egyik legnagyobb, hatvanmillió dolláros lemezszerződést írta alá, kaptak öt Grammy-jelölést, valamint számos díjat, köztük van Billboard Awards, MTV Video Music Awards, American Music Awards, RIAA Awards, People’s Choice Awards és egy tiszteletbeli csillag az ikonikus Hollywood Walkon.

Nick Carter, a Backstreet Boys frontembere Budapestre jön. Fotó: AFP/Pablo Porciuncula

Nick Carter mindössze 12 éves volt, amikor az ikonikus fiúbanda tagja lett, a Backstreet Boys legfiatalabb énekeseként.

A csapat számos világ körüli turnén vett részt, telt házas koncertek jelzik a fiúk útját szerte a világban. Carter azonban szólóban is komoly sikereket tudhat magáénak. 2002-ben Now or Never című debütáló albumával indította szólókarrierjét, ami rögtön előkelő helyet kapott a Billboard 200 listán és arany minősítést az Egyesült Államokban, Japánban és Kanadában is. Azóta Carter további két szólóalbumot adott ki: az I’m Taking Offot 2012-ben és az All Americant 2016-ban. 2023-as kislemeze, a Hurts to Love You több országban került fel különböző slágerlistákra, az Egyesült Államokban és Kanadában is az élre került.

2023-ban Carter a Backstreet Boysszal turnézott, de hét év után szólóban is turnéra indult. A Who I Am Tour októberben kezdődött az Egyesült Államokban, ezt követte három új szóló kislemez: a Superman, a Made For Us és a Never Break My Heart (Not Again). A Who I Am turné 2024-ben folytatódik, Ázsia, Kanada, USA és Európa országaiban, így a hazai rajongók nagy örömére Magyarországon is: augusztus 1-én Budapesten, a Vasúttörténeti Parkban. A jegyértékesítés 28-án 10 órától indul a www.nickcarter.hu oldalon.