Kiderült, mitől halt meg az ismert rapper

Véletlenszerű fulladás okozta az énekes és rapper halálát, a szervezetében nyugtatót és szprékben használt hajtógázt találtak – állapította meg a Los Angeles megyei orvosszakértő halottkém.

Vízzel teli fürdőkádjában találtak 2022. november 5-én a sztárra, akit a Xanax és a gáz magatehetetlenné tett, és megfulladt.

A boncolási eredményekhez csatolt rendőrségi jelentés szerint utoljára a helyi seriff beosztottjai látták élve Cartert. A kiérkező munkatársak a férfi hogyléte felől érdeklődtek, mivel az énekes a közösségi oldalán indított élő videóban inhaláló szprét használt. Mindent rendben találtak, és magára hagyták november 4-én a hajnali órákban.

A rappert korábban többször is előállították kábítószerrel való visszaélés miatt. A jelentés szerint aznap este elhalasztotta a függősége miatt megbeszélt találkozót a szaktanácsadójával. Másnap a házvezetője talált rá holtan az otthonában.

Aaron Carter többször is nyíltan beszélt kábítószer-függőségéről. A Doctors című műsor vendégeként pedig az inhalálószerekkel kapcsolatos problémáit is feltárta. Az interjúban akut szorongásáról és bipoláris zavaráról is kendőzetlenül beszélt.

Aaron Carter, aki a Backstreet Boys tagjának, Nick Carternek az öccse volt, gyermekként kezdte el zenei karrierjét a kilencvenes években.

Olyan népszerű előadók előtt lépett fel, mint Britney Spears és a Backstreet Boys. Pályája csúcsát 2000-ben érte el az Aaron’s Party (Come Get It) című nagylemezével, amely háromszoros platinalemez lett – számolt be az MTI.