Visszabontott téglák

– Sokszor felmerültek a Kárpát-medence kiváló adottságai, ám a jelenleg pusztító aszállyal számolni kell a bortermelésben is. Hogyan lehet megküzdeni a klímaváltozás felerősödő hatásaival?

– Ez globális probléma. Az őszi nemzetközi Pezsgőkonferenciánk egyik kulcskérdése lesz a globális felmelegedés okozta változások sokasága. Miközben kutatások bizonyítják, hogy az emberek a könnyebb alkoholok irányába mozdulnak, tehát a kevésbé alkoholos bor sokkal jobban értékesíthető, a felmelegedés miatt egyre magasabb a borokban az alkoholfok. A kutatóintézetek már azon dolgoznak, hogyan lehet csökkenteni az alkoholt – közben lassan júliusban lesz a szüret. Az alkoholos italok piacának palettáján a sörök, a ciderek, a különböző koktélok mind-mind konkurenciát jelentenek a bor számára, a tortaszelet egyre kisebb lesz. Az éghajlatváltozás új helyzetet teremt: a legjobb pezsgőalapszőlő-területek például ma már Angliában vannak, de más észak-európai országokban és Oroszországban is egyre több a bortermelésre alkalmas terület. A felmelegedés miatt a szőlő struktúrájának változása is aktuális kérdés. A termelőknek öt-tíz-tizenöt évre kell előre gondolkodniuk telepítéskor, a feladatok átívelnek generációkon. A környezettudatosság éppen ezért kiemelten fontos szempont, hiszen nem mindegy, hogy milyen ökológiai lábnyommal dolgozunk.

– A gazdasági szempontokon túl ebben a szakmában kiemelt szerep jut a közösségépítésnek és a személyességnek.

– Együtt sokkal könnyebb és hatékonyabb. Annak idején, amikor az első villányi pincében gasztronómiai fogásokkal várták az embereket, többen sopánkodtak, hogy miért nem ők csinálták meg. Hamar kiderült, hogy a pincesoron egymás mellett lévő vendéglátóhelyek sokasága sokkal jobban vonzza a turistákat, mint egy önálló. Ez a termelésnél is így van. A rendszerváltás előtti évtizedekben megszoktuk, hogy amikor azt mondták valamire, közös, akkor valaki el akarta venni az enyémet, és közössé akarta tenni. Ezzel szemben Ausztriában, a Wachau borvidéken például a gazdák együtt dolgoznak közösségi üzemekben, ami a termelést jóval hatékonyabbá teszi. A közös kommunikáció, a közös rendezvény mindig sikeresebb, hiszen közös érdek hajtja. Ezen dolgozunk Etyeken, és ezen fogunk dolgozni az országos bormarketing felállításakor is: megtalálni a közös érdekeket, és építeni a közösséget. Az ember társas lény. A közösség legkisebb formája a család, amely mindannyiunknak értelmet ad, és a közösség különböztet meg minket minden más élőlénytől.

– Hogy határozza meg most a magyar bor helyzetét, és hova lehet innen négy év alatt eljutni?

– A magyar bor kalibrálható: literenkénti ára az exportértékek alapján jelenleg bántóan alacsony, ezt a számot három-ötszörösére fel kell vinni a következő években. Nem szabad viszont azt hinnünk, hogy ez négyéves program. Irányt kell találnunk, amely a következő évtizedekre fog segítséget adni. Az ország adottságait tekintve jóval gyengébb Ausztriában harminchat éve működik az Osztrák Bormarketing-ügynökség: ők már sok évtizede pakolják egymásra a téglákat

– mi néha pakoljuk, visszabontjuk, majd újra elkezdünk másikat pakolni. Komoly az ágazat ambíciója, olyan látható eredményeket kívánunk elérni, amelyek nemzetgazdasági szempontból is jelentősek. Érzem a felelősséget, és igyekszem a magyar bor szempontjából a lehető legjobbat elérni.

Névjegy Rókusfalvy Pál 1964-ben született Budapesten. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán és az Egri Tanárképző Főiskolán végzett, majd 1991-től a Danubius Rádióban szerkesztő-műsorvezetőként, később ügyvezető igazgatóként dolgozott. 2000-ben a Roxy Rádió társtulajdonosa lett. 1999-ben alapította meg a Rókusfalvy Birtokot az Etyek–Budai borvidéken.

Borítókép: Rókusfalvy Pál (Fotó: Havran Zoltán)