Jó bor és jó cégér

– Beleszerettem – szögezi le Rókusfalvy Pál, mikor a Kultúra.hu szerzője azt kérdezi tőle, hogyan került a hazai bortermelés közelébe. Hamarosan azonban kiderül, nemcsak plátói szerelem, de erős aktivitás is fűzi az új kormánybiztost a szakterülethez.

Talán azért bíztak meg ezzel a feladattal, mert látják, hogy sikereket értünk el a bor és a kommunikáció találkozásával az etyeki borvidéken, illetve a nemzetközi Bor- és Pezsgőkonferenciákkal, a Borászok Borásza díjjal. De nagyon büszke vagyok a fiatal borászoknak indított Jövő borásza ösztöndíjprogramunkra is. Hiszek benne, hogy ezeket a sikereket országos szinten is képesek leszünk megteremteni. Igen, ez a pozíció nagy feladat, és nagy a tét is, hiszen a magyar bor kifejezést világszerte híressé kell tennünk. Mindehhez megfelelő eszközeink és lehetőségeink vannak – mondja.

Kiderül az is, hogy az új kormányzati feladatcsomag célja egyértelmű és nem is túl bonyolult: el kell érni, hogy a magyar bor ne csak itthon legyen világhírű, hanem valóban elismerjék nemzetközi szinten is.

Persze amilyen egyszerűen megfogalmazható a cél, olyan nehéz azt elérni. Számításba kell venni például azt, hogy a világ szőlészei, borászai jelenleg nagy változások elé néznek. A globális felmelegedés miatt előrébb kerültek a naptárban a szüretek, arról nem beszélve, hogy a kevés csapadék miatt a déli országok háttérbe szorultak az északiakkal szemben. Változik a világ, például Anglia egyre jobb pezsgős szőlőterületeket birtokol. Világszinten megoldást kell találnunk a magas alkoholok elkerülésére. Tülekedés van az alkoholos piacon, változnak a feltételek, a pozíciók, most kell nagyon odafigyelnünk, és jó válaszokat találni a kérdésekre.

És bizonyára sok egyéb tényezőt is figyelembe kell venni egy ilyen munka során. Egyebek mellett az ágazatban rész vevő hazai szereplők érdekeit és lehetőségeit. Ezzel kapcsolatban Rókusfalvy így nyilatkozik:

A magyar bor esetében nagyon fontos összevetni a Kárpát-medence kivételes adottságait, lehetőségeit a világban jelentkező igényekkel. Nagyon szoros együttműködést tervezek az Agrárminisztériummal, hiszen az eredetvédelemnek és a bormarketingnek kéz a kézben kell járnia. Nagyon bízom a borászok együttműködésében, az egészséges versenyben, de leginkább a fiatal borászgeneráció aktivitásában, kreativitásában. A világban való megjelenésünket kiemelten segítheti a külgazdaságért felelős minisztérium, de ugyanígy fontos itthon és külföldön a Magyar Turisztikai Ügynökséggel való borturisztikai együttműködés. Bár friss a kinevezés, de a szakmai csapatommal már elkezdtük a munkát.

És hogy ezt a munkát optimista hangulatban végzik, arról is megbizonyosodhatnak az olvasók. Az új borbiztos szerint az ideális földrajzi és kulturális adottságaink, a kitűnő borászaink, a szakembereink, sőt a magyar borra szomjas közönség is megvan a magyar bor világsikeréhez. Annyi a dolgunk, hogy mindezt közös nevezőre hozzuk. Hajrá!

Az eredeti cikk a Kultúra.hu felületén olvasható.

Borítókép: Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos (Fotó: Németh András Péter)