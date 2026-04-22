Kettős szerepben

– Aki teheti, próbálja ki az otthonmaradást a gyermekkel – fogalmazott az egyik megkérdezett édesapa a kutatásukban. Ennyire egyszerű ez?

– Jogi szempontból valóban egyszerű. A magyarországi családtámogatási rendszer nem tesz különbséget férfi és nő között a szülői szabadság legtöbb formája tekintetében. Tehát egyforma feltételekkel mehetnek el a férfiak és a nők gyesre, gyedre. Az adatok alapján azt látjuk, hogy a gyedet igénybe vevő férfiak kétharmada munkát is vállal, tehát valószínűsíthetjük, hogy ezekben a családokban a gyermekkel igazából az anya marad otthon. A mi kutatásunk célcsoportját azonban nem ezek a férfiak jelentették, hanem olyan édesapák, akik ténylegesen otthon maradtak, míg az anya visszament dolgozni. Azt tapasztaltuk, hogy az ő döntésükben általában nem az anyagi motiváció volt az elsődleges szempont. Más kutatások viszont azt mutatják, hogy az anyagi megfontolások gátjai lehetnek az apák otthonmaradásának, mert hazánkban a férfiak általában többet keresnek, mint a nők. Ezért a legtöbb családban nem eshet ki az apa fizetése a családi kasszából. Másrészt meghatározó a magyar társadalomra jellemző értékrend is, hiszen az ilyen jellegű apai szerepvállalás nehezen fér bele a férfiakkal kapcsolatos képbe.

– Milyen ez a kép?

– A hagyományos szülői szerepmegosztás szerint az apa, a férfi elsődleges feladata a kenyérkeresés, a család anyagi biztonságának a megteremtése, az anyáé, a nőé pedig a gondoskodó feladatok, az érzelmi biztonság nyújtása. A kenyérkereső apa és a gondoskodó anya tradicionális felosztása egyébként a történelemben viszonylag új dolog, az ipari társadalom kialakulásának idején jelent meg, amikor az otthon és a munkahely elváltak egymástól – jellemzően a felső középrétegeknél, hiszen a munkások és a parasztok körében a nők mindig is dolgoztak. Ehhez képest az elmúlt évtizedekben elmozdulás figyelhető meg, és elmondható, hogy a férfiak felé egyre erősebb kettős elvárást fogalmaz meg a társadalom: egyrészt a férfi őrizze meg a kenyérkereső szerepét, másrészt egyre intenzívebben vegyen részt a gyermeknevelésben és a háztartási munkákban.