De mi van akkor?

Na, erről azonnal Platón és Arisztotelész egyik vitája jutott eszembe. (Jó, tudom, hogy beteg vagyok, mert mindenről Heidegger, Rilke, vagy valami görög izé jut eszembe. Nem tehetek róla.) Megtorpantam hát a tó nádasa mellett, és rögtönzött előadást tartottam áldozatomnak, amely egyben arra is jó volt, hogy magam is összeszedjem gondolataimat. (Erről meg most eszembe jut egy Kleist-esszé, A gondolat folyamatos születése a beszéd során, de ebbe most nem megyek bele, talán majd máskor.)

Platón egyik etikai tétele a következő volt: a rossz cselekedet a jó tudásának hiányából fakad. Aki tudja, hogy mi a jó, az teszi is. Tanítványa erre azt felelte, hogy ez tévedés, hiszen számtalan esetben olyan ember tesz rosszat, aki amúgy tisztában van vele, mi volna a jó, csak az éppen nem áll érdekében. Elmerengve e vitán végül arra jutottam, hogy talán mégis Platónnak van igaza. Mert mi van akkor, ha ő nem ugyanazzal a jóságfogalommal dolgozott, mint amivel bohó nebulója, Arisztotelész. Ebben az esetben a platóni jóságfogalom átfogóbb, organikusabb, holisztikusabb, mint az arisztotelészi. És akkor mindenki, aki rosszat tesz, azért teszi, mert nem tudja, hogy pillanatnyi érdekek mellé odaállni a tudott jó ellenében: létrontás.

Emlékhólabda-szerűen ezek jutottak eszembe az ukrán háborúról. Mert az okos biztonságpolitikai és politológus szakértők most elmondják nekünk, hogy itt valójában nem arról van szó, amivel a plebs-et etetik. Szó sincs a nyelvtörvényről, az ukrajnai orosz kisebbség jogairól, szenvedéséről. Egyszerűen arról van szó, hogy Oroszország nem szeretné, ha NATO-tagállamok gyűrűje ölelné nemzetét. Ezért folyik a harc valójában. (Mindeközben jeles szakértőink általában olyan felkent arcot vágnak, mintha adeptusaikat, azaz bennünket, tévénézőket most avattak volna be a végső, már-már emberfölötti tudásba.)

Innen nézve azon interpretátorok humanista hevülete, akik a szenvedő kisebbségekről, a szolidaritásról, a segítségnyújtásról beszélnek, vicc, hiszen e háború gyökerét, lényegét (vagy ha úgy tetszik: mondanivalóját) nem a kisebbségi sors mélyen emberi kérdése felől lehet megközelíteni, hanem a nyers stratégiai érdekek szempontrendszere felől.

De mi van akkor, ha a humanistáknak van igazuk? Mi van akkor, ha a realitás nyers szükségszerűségében gondolkodó politikusok, akik háborúkat indítanak egymás ellen, és akik úgy képzelik, hogy titkosszolgálataik és tanácsadóik segítségével a világfolyamatok mélyéig látnak, valójában vakok? Mi van akkor, ha a legmélyebb, legreálisabb igazság mégiscsak a másik ember sorsának, szenvedésének, életének megértéséből fakad?

Tudom, ebből a megértésből nem lehet világhatalmat, uralmi stratégiát, világirányítói nimbuszt építeni. De mi van akkor, ha az efféle dicsfény egyetlen igaz ember tiszta tekintetétől nyomtalanul kihuny?

