Tündérfürdő Korondon

A Kárpát-medence legjelentősebb fazekasközpontja, a székelyföldi Korond, egykor messze híres volt gyógyfürdőjéről is. Első történelmi albumomban (Erdély Anno 1895–1944) is írtam erről, ám akkor még úgy tűnt, a korondi fürdőkultúra nem akar felébredni Csipkerózsika álmából. Ez épp tíz évvel ezelőtt történt, ám néhány esztendővel később, 2015 végén már arról cikkeztek az erdélyi lapok, hogy közösségi összefogásból a székelyek újjáépítették az itteni gyógyfürdőt, amit a 60-as években a természet visszafoglalt magának. Innentől már másként tekinthetünk erre az 1905-ös korondi képeslapra is, hiszen a régi fürdő immár feltámadt!