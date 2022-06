Jól indult a balatoni turisztikai szezon az idén

Csapody Balázs – aki a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke is – a lap pénteki számában úgy vélekedett, a pandémia alatt felpörgött belföldi turizmusból hosszú távon is profitálhat a Balaton, mert új vendégkört is nyert vele.

Az éttermi árakról szólva kifejtette:

a tavalyhoz képest átlagosan 15 százalékos drágulás elengedhetetlen, de nagyon moderáltnak számít a tényleges és mindenki által érzékelhető áremelkedésekhez képest.

Hozzátette, hogy a környékbeli országokban harminc százalékhoz közelít a vendéglátásban érvényesített áremelések mértéke.