Sárközi Ákos elárulta, milyen esetben mondana le a Michelin-csillagról

A sztárséf a lap kérdésére kifejtette, hogy a mai napig ragaszkodik a Borkonyhához, hiszen nagyon szereti a helyet, beleértve hangulatát és a megjelenését is. Felidézte, hogy az első nagy ugrás az volt az étterem számára, amikor a The New York Times írt róluk és amikor 2014-ben megkapták a Michelin-csillagot. Az elismerés hatására viszont a Magyarországra látogató külföldiek elkezdték lefoglalni az asztalokat, ezáltal a magyar közönség lassan kiszorult.

Sárközi Ákos kiemelte, hogy semmiképp sem szerették volna elveszíteni a magyar vendégeket, így 2018-ban létrehozták a Borkonyha „kistestvérét”, a Textúrát.

Hozzátette, hogy ezzel egy kitűnő alternatívát nyújtanak, hiszen ugyanaz a csapat, a vezetőség, és személyében a séf is.

A sztárséf szerint továbbra is népszerű a Borkonyha a külföldiek körében, azzal a különbséggel, hogy már a magyarok is szép számmal látogatják a helyet, mert tapasztaltabbak a foglalás tekintetében. Emellett pedig a Borkonyha a legrégebbi Michelin-csillagos hely Magyarországon ugyanazzal a tulajdonossal és séffel.

Sárközi Ákos, a Michelin Guide francia étteremkalauz által idén egy csillaggal kitüntetett budapesti Borkonyha executive séfje az étterem konyhájában 2022. november 11-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

„A Borkonyhában a nemzetközi vonal az erősebb, a Textúrában pedig a magyar” – fejtette ki Sárközi Ákos, majd hozzátette, hogy Textúrában is ugyanaz a fő irányvonal, mint Borkonyhában, így az ételekben is megmutatják azt a játékosságot és kreativitást, ami a munkásságát jellemzi.

A Michelin-csillag lélektanáról a sztárséf így nyilatkozott:

Az összes szakmai díjról, elismerésről, a Michelin-csillagról is lemondanék, csak legyen mindig vendég az éttermeinkben.

Sárközi Ákos kiemelte, hogy a Michelin-csillag fantasztikus siker, a karrierje csúcsa, amiről minden séf álmodik, ráadásul az első tetoválása is ehhez kapcsolódik. Véleménye szerint tudni kell viselni ennek a mindennapi terhét, valamint nem szeretné hogy a csillag a rabjává tegye.

A vendég úgyis a lábával dönt. Hiába van Michelin-csillagos éttermem, ha nincs vendégem. Szeressék az ételeimet, és akkor semmi más nem érdekel.

– fogalmazott a sztárséf.

Az eredeti, teljes interjú Sárközi Ákossal a VG oldalán olvasható.

Borítókép: Sárközi Ákos, a Michelin Guide francia étteremkalauz által idén egy csillaggal kitüntetett budapesti Borkonyha executive séfje az étteremben 2022. november 11-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)