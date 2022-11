A világhálón olvasható a magyar Michelin-kalauz

A magyar vendéglátás minőségelvű megújulásának újabb állomásához érkeztünk azzal, hogy a Michelin kalauz közzétette honlapján annak a 62 magyarországi étteremnek a névsorát, melyet az utazók figyelmébe ajánl. A Michelin minősítés öt fokozatú: vannak ajánlott, ún. tányéros éttermek, Bib Gourmand minősítésűek (ezzel a jó ár/értékarányú, igényes, nem feltétlenül fine dining éttermeket jutalmazzák), valamint egy, kettő és három csillagos éttermek.

A Michelin csillagokról sok mindent leírtak, érte jogos kritika a kalauzt több oldalról is, voltak séfek, akik nem bírták a nyomást és úgymond visszaadták a csillagaikat („úgymond”, mert a csillagokat nem lehet visszaadni, amit azt Michael Ellis 2015-ban a Vanity Fair-nek elmondta, de az tény, hogy a szakácsszakma s a vendéglátás világában, valamint az ínyencek körében a Michelin-értékelés fontos orientációs pont, meg merem kockáztatni azt is, hogy az első számú viszonyítási alap.

Magyarországi éttermek mindeddig csak a „Main Cities of Europe” című kalauzban szerepeltek, a szerkesztők pedig úgy vélték, hogy Belső-Magyarországon egyedül Budapest tartozik Európa „főbb” városai közé. A most közzétett lista jelentősége épp az, hogy vidéki éttermek is bekerültek a merítésbe.

Más kérdés, hogy érdekes lenne tudni, hogy hány helyet teszteltek a névtelen ellenőrök. (Ami a névtelenséget illeti, alkalmam volt beszélgetni több tesztelt étterem illetékesével e témáról, szerintük könnyű kiszúrni a Michelin-ellenőröket. Más kérdés, hogy ha ki is szúrják, sokat nem tudnak változtatni, minden étteremben van egy bejáratott rutin, legfeljebb arra ügyelhetnek, hogy ne kövessenek el a felszolgálók vagy a szakácsok valami szarvashibát, ami egyébként sem jellemző azon helyeken, ahova Michelin kalauz ellenőröket küld.)