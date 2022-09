Zéró kilométeres konyha Magyarország egyetlen szecessziós kastélyában: a Graefl Major

Vendéglátónktól megtudtuk az is, hogy a felújítás nemcsak külsőleg követi a hajdanvolt mintát, hanem technológiában is: túrót, tojást kevernek a mészbe a megfelelő színárnyalat eléréséhez, s csak olyan anyagokat használnak, melyek már a kastély fénykorában is léteztek. Mindezt hitel- és pályázatmentesen, saját erőből.

A „kamaraonline.hu” öt évvel ezelőtti interjújából megtudhatjuk, hogy a festők 1100 négyzetméternyi falfelületet csak ecsettel festhették és csak felülről lefelé tartó mozdulatokkal. A negyedik festékréteg alatt megmaradt a 110 éves seccoc, a főlépcsőház freskója, a folyosóburkolatok, megmaradtak a fa nyílászárók, valamint a falépcsőház. Az akkori beszélgetésben még csak tervként nyert említést, hogy a szobák a kastélyból származó vagy korabeli, antik, restaurált bútorokkal lesznek berendezve, mi már láthattuk ezeket a bútorokat.

A Graefl név Kétútközben nem öröklődött tovább, az utolsó itt élő családtagot, Arnoldot, mint hallhattuk, az inasa gyilkolta meg nyereségvágyből. De élnek még leszármazottak Svájcban, akik a felújítás kezdetekor archív fotóanyaggal látták el az új tulajdonosokat. Az épületdíszeket ezek alapján egy művészettörténészből, műemlékvédelmi szakemberből, restaurátorokból álló csapat alkotta újra. A száz éves kastélyparkot Remeczki Rita tájépítész segítségével varázsolták vissza a digitalizált fotók segítségével.

Az étlap rendszeresen változik akár hétről hétre, ami kemény feladat elé állítja a két séfet, Gyűjtő Ádámot és Somodi Pétert. De, mint magunk is megtapasztaltuk, a kihívásoknak messzemenően megfelel a csapat. Épp koncepcióváltás után érkeztünk, amikortól feladva az a la carte rendszert, egyetlen gourmet ételsorral várják a vendégeket.

Az ételekhez magunk választhatunk italt. Van miből, a pezsgőkkel együtt közel harminc, jól összeválogatott minőségi bort kínálnak elsősorban Egerből s a Balaton északi partjáról, köztük nem egy bio-bort, de feltűnik a választékban néhány nemzetközi nagyság is. Hat tételt mérnek ki decire.

Saját sört is főznek, akárcsak a kastély építtetői, a fekete sörüket kóstoltuk, az volt csak elérhető, a maga nemében igen komoly tétel. Az import tömény italok felsőkategóriásak, a pálinkákat a legjobb magyar főzdék közül kettő, a békéscsabai Árpád, valamint a hegykői Egycsepp főzde szállítja. Helyben főzött szörpöket és helyi szűrt vizet kínálnak.

A múlt hónap közepén jártunk náluk, az aznapi ételsor indító fogása helyben készült mozzarellasajt volt paradicsomokkal, saját készítésű mangalicasonkával, helyben sült focaccia-szerű kenyérrel. Szépen tálalt, kifogástalan, ízletes előételt kaptunk. Elképesztő a különbség a nagyáruházi és a helyben termesztett koktélparadicsom ízintenzitása között.

A kaporfagylalttal tálalt kovászolt töklevest úgy is felfoghatjuk, mint a Kistücsök vendéglő által több, mint tíz esztendeje útjára indított, mára már országszerte kínált kovászos uborkalevesnek egy különleges átiratát, mely mind ötletre, mind megvalósításra remeknek bizonyult.

Nem jelentett szintesést a főétel, a darálthússal töltött (rizsmentes - rizset nem termesztenek) cukkini, amit selymes, kifejező ízű paradicsommártásban szolgáltak fel. A jól sikerült szőkecsokoládétortát csodás szilvafagylattal kínálták. A parádés vacsorát helyben készült sajtok zárták.

A Graflt Major egyedülálló hely a maga filozófiájával és annak következetes végigvitelével. Ide ellátogatni felér egy időutazással egy szebb, tisztességesebb, magyarabb korba. Itt minden együtt van a legjobb alapanyagoktól, a vendéglátás személyességén, meghittségén át a séfek szaktudásáig s mindez olyan környezetben, amiről eddig azt hittük, hogy ilyet csak álmodni lehet.

A fotók a szerző felvételei