Sörszótár kezdőknek és haladóknak I. rész

Hogy visszatérjünk az egyes fogalmakhoz, a most leírt munkafolyamatok mindegyikénél állnak alternatívák a rendelkezésünkre, amelyek történelmi tradíciók miatt, vagy a modern korunk kísérletező kedvű házisör-főzőinek köszönhetően alaposan bővíthetik a sörfőzés szótárát. A cefrézésben a hagyományos főzési eljárást dekokciós főzésnek hívjuk. Ez annak a kornak a terméke, amikor még nem volt hőmérő, és a derék serfőző nem tudhatta a cefre elég meleg-e az elcukrosodáshoz. Ennek a főzésnek a lényege, hogy langyos vízbe keverjük össze a malátaőrleményt és a vizet, majd az elegy harmadát kivesszük, felforraljuk és visszaöntjük a maradékhoz. Így egyrészt az egész cefre hőmérséklete emelkedik, másrészt a kivett egyharmad egy része biztos elcukrosodik, amikor áthalad a 63–73 Celsius-fok hőmérséklet-tartományon. Majd a serfőző ismétli a folyamatot összesen maximum háromszor, így kap egy cukros cefrét, amiben a cukrok ugyanakkor karamellizálódnak is, így pedig sötétebb, illetve édesebb lesz majd a sör. A cseh sörök hagyományosan napjainkig is így készülnek. A másik cefrézési eljárás az infúziós cefrézés, amikor langyos vízben elegyítjük a malátát a vízzel és lassan emeljük a hőmérsékletet pihenőket tartva 78 Celsius-fokig, ahol leszűrjük.

Más fogalmak a fűszerezés, komlózáshoz kötődnek. Ugyanis a komló, mely keserű anyagokat, aromaanyagokat és a sört fertőtlenítő anyagokat tartalmaz, annak függvényében adja ki magából a hatóanyagait, hogy mennyi időt tölt el a forró sörlében, vagy épp a hideg oldalon.

Ha a komlót sokáig forraljuk 60–90 percig, akkor keserűvé teszi a sört, ha csak 5–10 percig, akkor inkább az aromái fognak dominálni.

A már leerjesztett sör komlózását hívjuk hidegkomlózásnak, amikor a hideg sörlébe áztatjuk a komlót, hogy az csak az aromáit mutassa meg nekünk. Egy új technológia eljárás, amikor nem forraljuk a sörlevet, csak beáztatjuk a komlókat, ekkor a keserű anyag nem is szabadul fel, míg aromák annál inkább.

Az egész sörfőzés egyik legfontosabb része pedig a beélesztőzés. Amíg a boroknál azt, hogy milyen bort kortyolhatunk majd el, az határozza meg, hogy milyen fajta szőlőből készült, tehát ihatunk akár furmintot, akár merlot és ebből mindenki tudja, hogy egy fehér- és egy vörösborral van dolgunk, a söröknél ez nem ennyire egyértelmű. Nyilván van árpasör, rozssör, búzasör, zabsör stb. az alapanyag szempontjából, ahogy van világos, barna, fekete stb. A sör legfőbb karakterisztikáját az élesztő határozza meg. Hagyományosan különböző tájegységeken különböző élesztők alakultak ki, amelyek különböző ízeket hoznak létre a sörökben. Emiatt van különbség egy angol, egy belga, egy német vagy egy cseh sör között. Napjainkban háromféle élesztőcsaládot használnak a sörfőzésben, az ale, a lager és a kveik élesztőket (illetve vannak spontán erjesztésű sörök is).

Az ale a hagyományos. Ez volt jelen az emberiséggel az elmúlt több ezer évben.

Ezt szokás felsőerjesztésűnek is nevezni, mert az erjedés folyamán az élesztők a sörlé tetején lebegnek. Az ale élesztőkre jellemző, hogy amellett, hogy a cukrokat alkohollá alakítják, különféle gyümölcsös ízeket, észtereket, illetve fenolokat is termelnek, melyek ízükben elkülönítik ezen söröket a lagerektől, amelyek amellett, hogy a sörlé aljára süllyedve tehát alsóerjesztésű élesztőként működnek, sokkal neutrálisabb ízeket hoznak létre és engedik a maláta alap karaktereit érvényesülni. A lagerek egyébként a bajor tölgyerdőkből terjedtek el, majd a nagyüzemi sörfőzés a XIX. században (például a Dreher család) tette őket sokáig egyeduralkodóvá. A harmadik, legújabb időkben terjedő élesztőcsalád a kveikeké. Ők is alek, azonban olyan alek, amelyek sokáig rejtve voltak a nagyközönség elől, ugyanis ezeket hagyományosan Skandináviában használták az otthoni sörfőzők – tulajdonképpen, ahogy a sörfőzés tudománya apáról fiúra szállt ezen népeknél, úgy a használt élesztő is generációról generációra öröklődött. Ezen élesztők tulajdonsága, amellett, hogy sokkal archaikusabb ízeket hordoznak az, hogy extrém körülmények között is megbízhatóan működnek. Ugyanis, míg egy lager élesztő 5–15 Celsius-fok között erjeszt, egy ale pedig 18–24 Celsius-fok között, addig a kveik 20–40 Celsius-fok között érzi jól magát.

Ha valaki ezen leírásból kedvet kapott a házisör-főzéshez, azt csak bátorítani tudjuk, ma már nagyon sok bolt és webshop kínál Magyarországon alapanyagokat és felszereléseket, és a hatályos törvények szerint évi ezer literig bárki főzhet saját fogyasztásra sört otthon. Azt pedig, hogy milyen sörök főzésével érdemes kísérletezni, megtudhatjuk a cikk második részéből.

A szerző gazdaságtörténész, sörfőző, a Sördoktor YouTube-csatorna alapítója

