Házias konyha meghitt környezetben: Stelázsi

Ezután, mivel meglehetősen éhesek voltunk mindketten, a Let Me Eat nevű street food helyre mentünk be, nem kevés dilemmázás után kiválasztottuk az ételeket, tacót helyben készült guacamole szósszal és salsával. Vonzott a „házi” nachos is, de erről kiderült, hogy nem készül helyben, hanem ugyanazt adják, mint a mozikban.