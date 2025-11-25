„Hadd vigyék” – sokkoló vallomás a frontról az amerikai békejavaslat kapcsán

Többen a megállapodás szükségességét hangoztatják.

„Hadd vigyék” – mondta Snake (egy ukrán katona) a BBC-nek az amerikai béketervre reagálva. „Gyakorlatilag senki sem maradt a városokban és falvakban… Nem az emberekért, hanem a földért harcolunk, miközben még több embert veszítünk.”

A terv legvitatottabb eleme, hogy Ukrajna adja fel a teljes Donbaszt, még azokat a részeket is, amelyeket több mint három éve sikeresen tartanak. A terület elvesztése egy részüket pragmatikus gondolkodásra készteti.

Andrij, az ukrán vezérkar egyik tisztje szerint Luhanszk és Donyeck átadása „fájdalmas és nehéz”, de úgy véli, az ország katonai erővel és erőforrásokkal már nem képes hosszú távon megtartani a régiót. Ezzel éles ellentétben a 2018 óta harcoló Matrosz úgy látja, a Donbasz feladása „semmissé tenné az ukrán fegyveres erők erőfeszítéseit”, és figyelmen kívül hagyná a meghalt katonák és civilek önfeláldozását.

A békejavaslat az ukrán haderő létszámát 600 ezer főben maximalizálná. Ez még mindig magasabb a háború előtti szintnél, de alacsonyabb a jelenlegi, több mint 800 ezres becsült állománynál.

Snake szerint a háború után sok jelenlegi katona az ország újjáépítésében fog kelleni: „Mi értelme ekkora hadseregnek, ha lesznek biztonsági garanciák?” Andrij, a vezérkari tiszt is úgy véli: békeidőben nincs szükség ekkora létszámra, és az ukrán gazdaság nem bírná eltartani.