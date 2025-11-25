Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Ukrajnabékejavaslatkatonaorosz-ukrán háború

„Hadd vigyék” – sokkoló vallomás a frontról az amerikai békejavaslat kapcsán

Az amerikai békejavaslat kiszivárgása után az ukrán frontkatonák a BBC-nek nyilatkozva adtak hangot véleményüknek. Ezzel párhuzamosan amerikai és ukrán tárgyalók folyamatos egyeztetéseket folytatnak a dokumentum módosításáról és az úgynevezett „békerendezési keretről”.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 17:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és ukrán katonák Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Vegyesen reagáltak a fronton harcoló katonák az új béketervezetre. Voltak, akik helyből elutasították, mások egyes pontjaival nem értettek egyet. Volt valami azonban, amit senki sem tagadott.  

Az amerikai békejavaslat kiszivárgása után különböző reakciókat fogalmaztak meg az ukrán katonák (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)
Többen a megállapodás szükségességét hangoztatják. 

„Hadd vigyék” – mondta Snake (egy ukrán katona) a BBC-nek az amerikai béketervre reagálva. „Gyakorlatilag senki sem maradt a városokban és falvakban… Nem az emberekért, hanem a földért harcolunk, miközben még több embert veszítünk.”

A terv legvitatottabb eleme, hogy Ukrajna adja fel a teljes Donbaszt, még azokat a részeket is, amelyeket több mint három éve sikeresen tartanak. A terület elvesztése egy részüket pragmatikus gondolkodásra készteti. 

Andrij, az ukrán vezérkar egyik tisztje szerint Luhanszk és Donyeck átadása „fájdalmas és nehéz”, de úgy véli, az ország katonai erővel és erőforrásokkal már nem képes hosszú távon megtartani a régiót. Ezzel éles ellentétben a 2018 óta harcoló Matrosz úgy látja, a Donbasz feladása „semmissé tenné az ukrán fegyveres erők erőfeszítéseit”, és figyelmen kívül hagyná a meghalt katonák és civilek önfeláldozását.

A békejavaslat az ukrán haderő létszámát 600 ezer főben maximalizálná. Ez még mindig magasabb a háború előtti szintnél, de alacsonyabb a jelenlegi, több mint 800 ezres becsült állománynál. 

Snake szerint a háború után sok jelenlegi katona az ország újjáépítésében fog kelleni: „Mi értelme ekkora hadseregnek, ha lesznek biztonsági garanciák?” Andrij, a vezérkari tiszt is úgy véli: békeidőben nincs szükség ekkora létszámra, és az ukrán gazdaság nem bírná eltartani. 

Az amerikai tervezet előírná, hogy Ukrajna a háború lezárása után 100 napon belül új parlamenti választásokat tartson. Bár háború idején az alkotmány ezt tiltja, a fronton több katona is támogatja az ötletet a növekvő korrupciós botrányok miatt. 

Snake szerint a jelenlegi vezetésben „nincs bizalom”, Marin pedig úgy véli, „a kormányt meg kell tisztítani a korrupciótól”. 

Andrij egy „teljes kormányzati újrakezdést” tart szükségesnek, bár szerinte ennek időzítése még vitatott.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és ukrán katonák (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

