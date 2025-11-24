Rubio hatalmas bejelentést tett a békéről + videó

Az amerikai külügyminiszter a genfi egyeztetések után újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: a felek „nagyon jó napot” zártak, és sikerült jelentősen szűkíteni a 28 pontos amerikai terv nyitott kérdéseit. A fő cél az volt, hogy csökkentsük a nyitott pontokat, és ezt a résztvevők jelentős mértékben elérték – mondta Rubio. Hozzátette azonban, hogy a végleges megállapodást Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és Donald Trump amerikai elnöknek is jóvá kell hagynia, mielőtt a csomagot Moszkvába küldenék, ráadásul „még néhány kérdést tovább kell dolgozni”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök óvatosabban nyilatkozott:

Jelek vannak arra, hogy Trump elnök csapata meghallgat minket – húzta alá Zelenszkij, aki korábban aggodalmát fejezte ki a kiszivárgott javaslatok miatt. A tervet egyesek oroszbarátnak minősítették, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig „alapnak” nevezte a rendezéshez. Zelenszkij szerint Ukrajna „nagyon nehéz választás” előtt állhat: „vagy elveszíti méltóságát, vagy kockáztatja, hogy elveszít egy kulcsfontosságú partnert”.

Rubio reagált az európai békejavaslatra

Vasárnap később közös amerikai–ukrán nyilatkozatot adtak ki, amelyben azt közölték: a két ország megegyezett egy „frissített és finomított békekeretről”, és „intenzív munkát” folytatnak közös javaslatokon a következő napokban.

Több médium szerint létezik egy alternatív terv Kijev európai szövetségeseitől, a Nagy-Britanniát, Franciaországot és Németországot vezető országoktól. Rubio tagadta, hogy tudna a létezéséről.

Korábban vasárnap Trump elnök élesen bírálta Ukrajna vezetőit, mondván, „egy fikarcnyi hálát sem mutatnak” az amerikai erőfeszítések iránt a háború befejezéséért.

Az amerikai elnök rámutatott arra is, hogy Európa – ahol Ukrajnának vannak legelkötelezettebb szövetségesei – továbbra is vásárol orosz olajat.

A genfi tárgyalások az amerikai tervezetre összpontosítanak, amelynek kiszivárgott változata szerint Ukrajnának ki kellene vonulnia a kelet-ukrajnai Donyeck régió részéből, amit jelenleg ők uralnak, miközben Oroszország de facto ellenőrzést kapna Donyeck és a szomszédos Luhanszk régiók felett, valamint a 2014-ben annektált Krím-félsziget is az oroszoké maradna. A terv emellett befagyasztaná Ukrajna déli Herszon és Zaporizzsja régióinak határait a jelenlegi harcvonalak mentén. Mindkét területet részben elfoglalta Oroszország.