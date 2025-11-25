Félnek és őrjöngenek az olaszok a Juventus kedd esti BL-meccse előtt

Kedden reggel nagy havazásra ébredtek az északnorvég város, Bodö lakói és a Juventus labdarúgócsapata is, amely hétfőn érkezett meg az északi sarkkörön túl fekvő városba. Mondhatnánk, ebben semmi meglepő nincsen – mármint abban, hogy november végén Európa északi részén esik a hó. Az olasz sportmédia ennek ellenére folyamatosan küldte a pánikjelentéseket Bodőből.

A sárga mezes Bodö csapata nehéz meccsre készül a Juventus ellen a Bajnokok Ligájában

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A Juventus nem hiszi el, hogy ilyen körülmények között kell játszani a BL-ben

A La Gazzetta Dello Sport Norvégiába küldött munkatársa rettenetes időjárási körülményekről számolt be. A tudósításban azt írta, hogy folyamatosan szakad a hó és jeges szél süvít át a városon. A cikk írója egyenesen azt feltételezte, hogy az UEFA nem járul majd hozzá a mérkőzés megrendezéshez, mert ilyen körülmények között nem lehet játszani.

Ugyanakkor elismerte, hogy a stadionban meg lehet tartani a meccset, mert a pályát nem hagyományos borítással, hanem műfűvel szerelték fel.

Pont azért, hogy ilyen körülmények között is lehessen játszani.

A nap folyamán emelkedni kezdett a hőmérséklet, miközben a havazást előbb fagyott eső, majd ónos eső váltotta fel. Ez már nehezebb helyzetet eredményezhet, mert a fagyott eső korcsolyapályát csinálhat a stadionból. Ugyanakkor a norvég klub illetékesei csak nevetnek az olaszok hisztériáján. Nekik könnyebb a dolguk, ők rendszeresen játszanak ilyen körülmények között Norvégiában. A két klub ifjúsági csapata mindenesetre pályára lépett és a meccset megrendezték: a Juventus fiataljai 6-2-re nyertek.

Nem tudtak leszállni a repülőgépek

Ami a szurkolókat illeti, nekik már sokkal nehezebb a helyzetük. A keddi bodöi időjárás miatt néhány repülőgép nem tudott leszállni a város repülőterén.

Egy Torinóból indult magángép, amely a mérkőzésre hozott fontos embereket, nem sokkal déli 12 óra után ért a város fölé, de az erős szélben nem tudott landolni.

A helyi irányítás másik repülőtéren biztosította a gép landolását. Nem jártak jobban azok sem, aki a norvég fővárosból, Oslóból indultak el a SAS, azaz a Scandinavian Airlines menetrendszerű járatával. Ez a repülő sem tudott Bodőben landolni, nem sokkal később pedig visszafordult és újra leszállt Oslóban. Ezen a repülőn több Juventus-szurkoló is utazott, ők tehát pórul jártak.