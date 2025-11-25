Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Félnek és őrjöngenek az olaszok a Juventus kedd esti BL-meccse előtt

Kedden este 21 órakor a norvégiai Bodőben lép pályára a Juventus a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának következő fordulójában. Az olasz média reggel óta veri a habot, az újságírók nem hiszik el, hogy ilyen körülmények között rendeznek meg egy BL-mérkőzést. A Juventus története során még soha nem tudott Norvégiában nemzetközi kupameccset nyerni.

2025. 11. 25. 16:46
A Juventus két játékosa sem hiszi el, milyen körülmények közé csöppentek Bodöben Fotó: MARCO BERTORELLO Forrás: AFP
Kedden reggel nagy havazásra ébredtek az északnorvég város, Bodö lakói és a Juventus labdarúgócsapata is, amely hétfőn érkezett meg az északi sarkkörön túl fekvő városba. Mondhatnánk, ebben semmi meglepő nincsen – mármint abban, hogy november végén Európa északi részén esik a hó. Az olasz sportmédia ennek ellenére folyamatosan küldte a pánikjelentéseket Bodőből.

A sárga mezes Bodö csapata nehéz meccsre készül a Juventus ellen a Bajnokok Ligájában
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A Juventus nem hiszi el, hogy ilyen körülmények között kell játszani a BL-ben

A La Gazzetta Dello Sport Norvégiába küldött munkatársa rettenetes időjárási körülményekről számolt be. A tudósításban azt írta, hogy folyamatosan szakad a hó és jeges szél süvít át a városon. A cikk írója egyenesen azt feltételezte, hogy az UEFA nem járul majd hozzá a mérkőzés megrendezéshez, mert ilyen körülmények között nem lehet játszani.

Ugyanakkor elismerte, hogy a stadionban meg lehet tartani a meccset, mert a pályát nem hagyományos borítással, hanem műfűvel szerelték fel. 

Pont azért, hogy ilyen körülmények között is lehessen játszani.

A nap folyamán emelkedni kezdett a hőmérséklet, miközben a havazást előbb fagyott eső, majd ónos eső váltotta fel. Ez már nehezebb helyzetet eredményezhet, mert a fagyott eső korcsolyapályát csinálhat a stadionból. Ugyanakkor a norvég klub illetékesei csak nevetnek az olaszok hisztériáján. Nekik könnyebb a dolguk, ők rendszeresen játszanak ilyen körülmények között Norvégiában. A két klub ifjúsági csapata mindenesetre pályára lépett és a meccset megrendezték: a Juventus fiataljai 6-2-re nyertek.

Nem tudtak leszállni a repülőgépek

Ami a szurkolókat illeti, nekik már sokkal nehezebb a helyzetük. A keddi bodöi időjárás miatt néhány repülőgép nem tudott leszállni a város repülőterén. 

Egy Torinóból indult magángép, amely a mérkőzésre hozott fontos embereket, nem sokkal déli 12 óra után ért a város fölé, de az erős szélben nem tudott landolni.

A helyi irányítás másik repülőtéren biztosította a gép landolását. Nem jártak jobban azok sem, aki a norvég fővárosból, Oslóból indultak el a SAS, azaz a Scandinavian Airlines menetrendszerű járatával. Ez a repülő sem tudott Bodőben landolni, nem sokkal később pedig visszafordult és újra leszállt Oslóban. Ezen a repülőn több Juventus-szurkoló is utazott, ők tehát pórul jártak.

A view of a Norvegian.com plane ail in Bodo Airport. On Monday, 15 August 2016, in Bodo, Norway. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Ez a repülő le tudott szállni Bodőben
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A norvég időjárás-jelentő oldalak szerint kedden este 21 órakor plusz 3 fok lesz Bodőben, de az eső nem szűnik meg. Ilyen körülmények között lép tehát pályára az olasz sztárcsapat, amely az európai kupákban még soha nem nyert meccset Norvégiában. Igaz, nem is vesztett, mind a négyszer 1-1-et játszott. Íme a lista:

  • UEFA-kupa 1993: Kongsvinger – Juventus 1-1 (Frigård, Kohler)
  • Bajnokok Ligája 1997: Rosenborg – Juventus 1-1 (Soltvedt, Vieri)
  • Bajnokok Ligája 1998: Rosenborg –Juventus 1-1 (Skammelsrud, Inzaghi)
  • Bajnokok Ligája: 2001: Rosenborg –Juventus 1-1 (Skammelsrud, Del Piero)

 

