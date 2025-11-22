A Bajnokok Ligája öli meg a mindenki által csodált csapatot?

Váratlanul szorosan alakul a hajrá a norvég labdarúgó-bajnokságban, avagy a félelem és reszketés üli meg az ország csodacsapatának tartott FK Bodø/Glimt játékosait és szurkolóit. Könnyen lehet ugyanis, hogy 2022 után (akkor a Molde nyerte meg az aranyérmet) most újra őrségváltás történik. A kihívó az a Viking Stavanger, amely a bajnokság végére egészen elképesztő formába lendült. Hogy mekkora szenzáció lenne mindez? A stavangeri csapat 34 éve nem nyerte meg a norvég bajnokságot.

A Viking Stavanger lett a Bodø/Glimt legnagyobb kihívója

(Fotó: CEM TEKKESINOGLU / ANADOLU)

Mi történik a Bodø/Glimt csapatával?

Az FK Bodø/Glimt pénteken este játszotta le a 29. forduló nyitómérkőzését. Egészen őrült, drámai meccsre került sor a KFUM Oslo otthonában. A KFUM ebben a bajnokságban a középcsapatok között található, a papírforma vendéggyőzelmet ígért. Ez be is következett, de a 95. percben még 1-1 volt az állás, ekkor érkezett Martin Jörgensen, aki belőtte a Bodø/Glimt vezető, egyben győztes gólját.

Ezzel a bajnoki címvédő újra a tabella élére került, jelen pillanatban két ponttal vezet a második Viking előtt, amely még nem játszott ebben a fordulóban.

A Viking Stavanger amúgy egészen félelmetes formát fut. Ha ránézünk a táblázatra, azt látjuk, hogy ebben a bajnokságban a Bodø/Glimt már négyszer szenvedett vereséget, a Viking csak háromszor. Legutóbb szeptember 27-én a Sarpsborg ellen vesztettek pontokat (3-3), eddigi utolsó bajnoki vereségüket éppen az FK Bodø/Glimt ellen, hazai pályán szenvedték el idén júliusban (2-4).

Sokak szerint a kettős terhelés kivégzi a Bodø/Glimt csapatát. Az északnorvég együttesnek ugyanis nem csak a bajnokságban, hanem a Bajnokok Ligájában is helyt kell állnia. Ez pedig egyelőre szokatlan ennek a csapatnak.

Nézzük akkor most azt, mi történik a következő időszakban. A Viking Stavanger vasárnap este 19.15-kor a bajnokságban ötödik helyen álló Fredrikstad otthonában lép pályára.

Amennyiben nyer, akkor ismét az első helyre ugrik a tabellán, egy ponttal megelőzve a bajnoki címvédőt.

Az utolsó fordulóban, november 30-án így alakul a párosítás:

FK Bodø/Glimt–Fredrikstad

Viking Stavanger–Valerenga

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a bajnoki cím elnyerése szempontjából a Fredrikstad csapata lehet a mérleg nyelve, hiszen ez az együttes még mindkét bajnokaspiráns ellen pályára lép.