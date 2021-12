„Vidék, tradíció, vendégszeretet” – az Öreg prés étterem Móron

Közel harminc móri bort kínálnak a borvidék tíz meghatározó pincészetétől, valamennyi tételt kimérik decire is. Tartanak hatféle pezsgőt is. A nagyipari multisörök mellett magyar kisüzemi főzeteket is kínálnak, a töményitalok között is találunk izgalmasakat, és kistermelői szörpjeik is vannak.

Az árak értékarányosak. Előételek 1600 és 2900, főételek 2400 és 4100, desszertek 1200 és 1400 forint között kaphatók, levesek egységesen 1500 forintba kerülnek.

A kiszolgálás udvarias, de szakszerűnek, szívélyesnek aligha nevezhető. Egy színvonalas helyen elég furcsa, hogy leteszik a vendég elé a séfüdvözletet és nem mondanak semmit. Nem akadtunk fenn ezen, a csodás atmoszféra és a kiváló ízek valamelyest kompenzálták e pincéri bakit.

Az Öreg présben 2019-ben szállóvendégként reggelizni volt alkalmam, estebédet 2021 októberében ettünk. Fogadófalatként hagymás zsírt kapunk kovászos barna kenyérrel. Jó indítás. A hortobágyi palacsinta a hagyományos felfogás alapján készült, finomítva persze, de igazolva, hogy e sokat bírált klasszikus magyar ételt különösebb továbbgondolás nélkül is tökélyre lehet vinni. Remek előétel. A kacsamell bőre ropog, húsa szép rosé, jó a mellé adott sült káposzta, marinált zöld alma, meggyes pecsenyemártás és a kiváló házias, lepirított nudli. A somlói jó minőségű alapanyagokból készült, szaftos, a csokimártás karakteres. A tökmagos morzsával, kevés tökmagolajjal és könnyed, jó ízű tejfölhabbal kínált túrógombóc is a műfaj büszke képviselője.

Az Öreg prés kiemelkedő hely, amely megér egy 80 kilométeres kiruccanást a fővárosból. De ha már ott vagyunk, érdemes szállást is foglalni, és bejelentkezni borkóstolóra Miklós Csabihoz, a Paulus vagy a Geszler pincébe.

Elérhetőségek

Öreg prés étterem

Mór, Táncsics u. 5.

Telefonszám: (+36-22)-408-692

Honlap: http://oregpresetterem.hu/

E-mail-cím: [email protected]