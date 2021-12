Méltó utód a „Neked csak Dezső” helyén: Craft Head brew pub&bistro

Ebben az évben nyitott a „mozgalom” alapintézménye, az „alapító atyák” egyikéhez, Bart Dánielhez köthető kultikus egysége, az Élesztőház, nem kevesebb mint húsz sörcsappal. (Ma harminc csappal működnek, szimbiózisban egy kiváló kávézóval, egy natúrborokra támaszkodó borbárral, koktélbárral és minőségi büfével.)

Egyre többen látogattak a 2010-ben alapított Főzdefesztre, mígnem 2014-ben, midőn a szervezők az Andrássy úton rendezték meg az eseményt, tízezrek kóstolgathatták a jobb-rosszabb, de minőségre törekvő sörfőzdék kisszériás nedűit.

A prémium sörök és minőségi konyha egymásra találására kellett még várni valamennyit.

2015 táján nyitott a „Neked csak Dezső”, mely részben a jól megválasztott nevével, részben a szép sörkínálatával hamar népszerűvé vált, olyannyira, hogy nagyobb egységbe költözött, a Rákóczi útra, ahol a Gravity Brewinggal együttműködésben egy kiváló étkeket kínáló brew-pubot hoztak tető alá.

Jött a vírusjárvány, a Gravity Brewing létrehozta a maga egységét a Lónyay utca 22. alatt, a „Neked csak Dezső” csapata pedig nyárra a talán legjobb hot dog zsánerű kolbászokat kínáló „Töltővel” bútorozott össze egy óbudai udvarban, a Selyemgombolyító mellett, a Miklós tér 1 szám alatt. Jelenleg zárva tartanak.

A kiváló adottságú Rákóczi úti ingatlant pedig egy új csapat vette ki, akik „Craft Head” néven folytatják, megőrizve a korábbi profilt. Sört főznek, s persze csapolnak, korrekt konyhát működtetnek.

A beltér alaphangulata nem változott: az L betűt formázó beltérben hajópadló, magasított, valamint szokásos asztalok szép sorban, a terem végén könyvespolc, sörcsarnokba illő világítótestek. A másik oldalon a termet szépen elrendezett söröspolcok zárják le, itt egy ügyesen alakított galéria is várja a vendégeket. A pult felett a csapolt sörválaszték kivetítőn követhető, részletes adatokkal, ami az értőknek megkönnyíti a választást.

Tisztes ételkínálattal rendelkeznek, megbízható konyhát visznek. Tartanak többek között nemzetközi snackeket a kanadai poutintől (sajtos, barna mártásos sült krumpli) a cseh hermelinen (pácolt camembert) át a nachosig, ropogós csirkeszárnyakat, tatárbifszteket, kacsaragulevest, salátákat, burgereket, fish and chipset, kolbászos lecsót, barna sörben sült malaccsülköt, tiramisut és dupla csokitortát.

32 sörcsapjuk van, ottjártunk idején, szeptemberben ezekből 22 üzemelt. A választék nagyobb részét a magyar élvonalbeli sörfőzdék kínálatából válogatták össze a Brew Your Mindtól a Reczer Seren, Monyón, Mad Scientist-en, Horizonton, Fehér Nyúlon, Ugaron át a Firstig, de kínálnak két saját főzésű sört, valamint néhány cseh, lengyel és német tételt is. További több tucat sört palackban vagy dobozban rendelhetünk. Impozáns a minőségi töményválaszték, a gin- és a whiskyműfaj külön kiemelésre méltó. A habzó- és gyümölcsborokkal együtt tartanak tizenhat bort is, melyet zömét kimérik.

A kiszolgálás udvarias, kedves, szakszerű.

Az árak értékarányosak. Snackek 1490 és 1790, előételek 2090 és 2890, levesek 1490 és 1890, főételek 2690 és 3890, desszertek 1190 és 1290 forint között kaphatók.

Rendeltünk egy „pastitálat”, ami integrált korrekt, élvezhető körözöttet, padlizsánkrémet, tatárbifszteket, szépen elrendezett uborkát, lila hagymát, paradicsomot és ipari toastkenyeret. A kecskesajtos paradicsomleves üde, jól sikerült, a mentás málnakrémleves is ízletes. A savanyú IPA-val készült panna cotta ötletes, jól kivitelezett desszert. Mellé a főzde korrekt pils sörét ittuk, ha előzőleg nem látogattunk volna meg féltucatnyi egységet egy gasztroturnén, bizonyára kipróbáltunk volna néhány IPA sört is.

A Craft head az a hely, ahová érdemes visszajárni, akár havonta, éppúgy, mint az Élesztőházba, a Madhouse-ba vagy a KEG-be, garantáltan találunk izgalmas, új főzeteket. S mellé megkóstolhatunk új sörkorcsolyákat is.